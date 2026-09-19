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Ardini Pramitha
Minggu, 20 September 2026 | 02.17 WIB

Dugaan Pelecehan di PT Hersindo Viral, Pengacara Tak Tahu Prosedur Rekrutmen

Penasihat Hukum PT Hersindo Logistic Amseki Tanaem (Kanan). (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Penasihat Hukum PT Hersindo Logistic Amseki Tanaem (Kanan). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Proses rekrutmen PT Hersindo Logistic jadi sorotan setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap pelamar kerja. 

Salah satu hal yang dipertanyakan adalah prosedur pelamaran yang disebut meminta pelamar mengirim foto sambil memegang KTP.

Namun, pihak perusahaan melalui penasihat hukumnya mengaku tidak mengetahui adanya prosedur tersebut.

Penasihat Hukum PT Hersindo Logistic Amseki Tanaem mengatakan, yang ia tahu, proses rekrutmen di perusahaan selama ini dilakukan dengan membawa berkas-berkas persyaratan.

“Di perusahaan ini selama ini ketika rekrutmen seperti itu, ya hanya membawa berkas-berkas seperti itu saja,” kata Amseki, Sabtu (19/9). 

Saat ditanya mengenai prosedur pengisian dua tautan atau link yang disebut berkaitan dengan proses rekrutmen, Amseki juga mengaku tidak mengetahui secara detail.

“Itu kalau jujur saya kurang paham kalau mengenai hal itu,” ujarnya.

Amseki menegaskan dirinya berada di perusahaan dalam kapasitas sebagai penasihat hukum, sehingga tidak mengetahui secara rinci mekanisme rekrutmen yang diterapkan.

“Saya hanya kuasa hukumnya saja. Saya juga kurang paham mengenai hal itu ya, saya tidak tahu yang sebenarnya seperti apa dan bagaimana,” katanya.

Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang mencuat di media sosial, Amseki menyebut perusahaan belum mengetahui secara pasti mengenai kejadian tersebut.

Editor: Bayu Putra
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