Oknum HRD Perusahaan di Surabaya Diduga Lakukan Pelecehan ke Calon Karyawan

JawaPos.com - Seorang calon karyawan diduga mendapat perlakuan asusila atau pelecehan dari oknum HRD di PT Hersindo Logistic Indonesia. Perlakuan itu dialami saat korban mengikuti tes wawancara dengan oknum HRD perusahaan yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) itu.
Kasus ini ramai diperbincangkan di aplikasi media sosial (medsos) Threads @tikusgarong000. Apalagi setelah korban menceritakan peristiwa yang dialami itu di akunnya.
Ramainya kasus ini membuat pihak PT Hersindo Logistic Indonesia buka suara. Amseki Tanaem selaku penasihat hukum PT Hersindo Logistic Indonesia mengklaim bahwa kasus itu diduga dilakukan oleh oknum secara pribadi.
“Mengenai kejadian tersebut, kami dari pihak perusahaan belum mengetahui secara pasti. Namun, hal tersebut yang kami yakini dilakukan oleh oknum yang seharusnya bertanggung jawab melakukan perbuatan tersebut,” kata Amseki ditemui awak media, Jumat (18/9).
Meski demikian, kata Amseki, perusahaan membuka ruang bagi pihak yang merasa menjadi korban untuk menyampaikan klarifikasi maupun bukti terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.
“Dari pihak perusahaan tetap pada intinya membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para korban. Sampaikan bukti-buktinya bahwasanya memang bilamana diduga telah menjadi korban pelecehan seksual,” ujarnya.
Akan tetapi, sambungnya, hingga saat ini belum ada korban yang melaporkan dugaan tersebut kepada pihak perusahaan. Begitu juga dengan bukti maupun data terkait dugaan pelecehan yang diduga melibatkan salah satu HRD perusahaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022