Pemkot Dumai Adopsi Sistem Logistik Kawasan Industri Jatim

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai, Provinsi Riau, terus melakukan berbagai manuver taktis untuk memikat para pemodal masuk ke daerahnya. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah dengan mengadopsi sistem pengelolaan logistik dan pergudangan yang diterapkan dua kawasan industri di Jawa Timur.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Wali Kota Dumai, H. Paisal, memboyong jajarannya terbang langsung ke Jatim untuk melakukan studi tiru ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Paisal membeberkan, Dumai saat ini menjadi primadona dan terkenal dengan keberadaan sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Aktivitas industri skala masif dan letak geografis Dumai yang strategis ini menuntut adanya ekosistem fasilitas pendukung yang mumpuni.

"Pabrik-pabrik CPO ini akan sangat membutuhkan gudang, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya. Saya yakin PT SIER bisa menjadi salah satu solusi bagi perkembangan industri di Dumai," ungkap Paisal di Surabaya, Jumat (18/9).

Paisal berharap pengalaman panjang PT SIER dalam mengelola kawasan industri terpadu bisa diadopsi. Hal ini bertujuan agar para penanam modal merasa aman dan terfasilitasi dengan baik.

"Kami terus mengejar bagaimana investor betul-betul yakin dengan Dumai, dan nantinya investasi tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kota Dumai," imbuhnya.

Selama berada di Jatim, rombongan Pemkot Dumai diajak meninjau langsung dapur operasional bisnis logistik milik SIER. Di antaranya kecanggihan sistem Industrial Operation Hub (IOH) di Wisma SIER yang menjadi pusat sistem operasional kawasan industri.