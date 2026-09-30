Pergudangan di Surabaya Menghubungkan Industri ke Indonesia Timur

JawaPos.com - Ketersediaan pergudangan di Surabaya, Jawa Timur, memberi dampak positif bagi industri logistik. Alasannya, logistik yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia timur dikirim dari ibu kota Jawa Timur (Jatim) itu.

Salah satu pergudangan yang menjadi potensi besar untuk industri logistik di Surabaya, yakni di Osowilangun. Pergudangan itu milik PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) dan juga difungsikan sebagai hub.

Direktur Utama CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan, fasilitas Osowilangun bukan sekadar ruang gudang. Fasilitas itu merupakan simpul yang menghubungkan kebutuhan industri Jawa Timur dengan pergerakan barang menuju Indonesia Timur.

"Dengan hub yang terintegrasi, kami ingin menghadirkan visibilitas, kecepatan, dan kepastian proses yang lebih baik bagi pelanggan,” ujar Iman Sjafei di Surabaya, Rabu (30/9).

Besarnya pengaruh industri logistik terlihat dalam data BPS yang menyatakan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 6,81 persen secara kumulatif pada semester I-2026. Secara tahunan, sektor itu tumbuh 8,04 persen pada triwulan I dan 5,65 persen pada triwulan II. Kontribusinya 6,16 persen terhadap struktur PDB triwulan II.

Sementara itu, Supply Chain Indonesia memproyeksikan sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp 1.713,24 triliun atau tumbuh 7,69 persen pada 2027.

Momentum itu sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. BPS mencatat ekonomi provinsi ini tumbuh 5,96 persen pada triwulan I-2026 dan 5,72 persen pada triwulan II.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9%–5,7%, ditopang konsumsi, investasi, ekspor, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Kebutuhan fasilitas yang menghubungkan produksi, pelabuhan, pergudangan, dan pasar Indonesia Timur pun semakin strategis.