Dongkrak PAD Jatim, Kawasan Industri Didorong Tingkatkan Kinerja

Jajaran Komisaris dan Direksi PT SIER menggelar audiensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu malam (16/9). (Dok. PT SIER).
JawaPos.com - Kawasan Industri PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) didorong tingkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Pertumbuhan kinerja perusahaan diyakini tidak hanya memperkuat SIER sebagai korporasi, tetapi juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
"SIER harus terus meningkatkan kinerjanya secara positif. Kalau kinerja perusahaan semakin baik, tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya juga dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap PAD Jawa Timur," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima audiensi jajaran Komisaris dan Direksi PT SIER di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu malam (16/9).
Ia menilai keberadaan SIER memiliki posisi strategis dalam ekosistem investasi Jawa Timur. Sebagai salah satu kawasan industri tertua di Jatim, SIER dinilai memiliki pengalaman dan infrastruktur yang dapat menjadi bagian penting dalam mendukung masuknya investasi baru ke provinsi tersebut.
"SIER memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong investasi, menggerakkan perekonomian, sekaligus membuka lapangan pekerjaan di Jawa Timur. Karena itu, pengembangan kawasan dan peningkatan kualitas layanan harus terus dilakukan," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT SIER Alif Abadi menyampaikan rencana pengembangan kawasan SIER sebagai kawasan komersil baru di Surabaya. Ia juga mengungkapkan sejumlah pengembangan kawasan dan layanan yang dimiliki SIER dalam mendukung kebutuhan tenant dan calon investor.
Alif mengaku, SIER terus melakukan penguatan fasilitas dan layanan agar kawasan industri mampu memberikan pengalaman yang semakin baik bagi pelaku usaha. Pengembangan layanan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dasar kawasan industri, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas tenant.
"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh tenant. SIER tidak hanya menghadirkan kawasan industri, tetapi juga membangun ekosistem yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha," ucap Alif.
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