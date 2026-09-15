Sowan ke Jokowi, Achmad Hidayat Dipecat dari Kader PDI Perjuangan

JawaPos.com - Anggota DPC PDI Perjuangan Surabaya Achmad Hidayat resmi dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng usai sowan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kritiyanto tertanggal 4 September 2026.

Dalam surat tersebut menjelaskan Achmad telah melakukan pelanggaran kode etik berat yakni meminta agar Partai

mempertimbangkan rehabilitasi kepada Joko Widodo sebagai kader PDI

Perjuangan yang telah dipecat.

Permintaan itu disampaikan Achmad setelah beberapa hari berkunjung ke kediamaan Joko Widodo di Solo.

DPP menilai bahwa tidakan itu bukan menjadi kewenangannya dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap Keputusan Partai.

Tindakan dan sikap Achmad Hidayat tersebut disebut telah mencederai nama baik, martabat, wibawa dan kehormatan Partai, merusak kepercayaan rakyat kepada Partai.

"Serta merupakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat," isi poin ke-7 surat tersebut seperti yang dilihat JawaPos.com, Selasa (15/9).