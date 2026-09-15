Sowan ke Jokowi, Achmad Hidayat Dipecat dari Kader PDI Perjuangan

Anggota DPC PDI Perjuangan Surabaya Achmad Hidayat resmi dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng usai sowan ke Presiden ke-7 Joko Widodo. (istimewa)
JawaPos.com - Anggota DPC PDI Perjuangan Surabaya Achmad Hidayat resmi dipecat dari keanggotaan partai berlambang banteng usai sowan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kritiyanto tertanggal 4 September 2026.
Dalam surat tersebut menjelaskan Achmad telah melakukan pelanggaran kode etik berat yakni meminta agar Partai
mempertimbangkan rehabilitasi kepada Joko Widodo sebagai kader PDI
Perjuangan yang telah dipecat.
Permintaan itu disampaikan Achmad setelah beberapa hari berkunjung ke kediamaan Joko Widodo di Solo.
DPP menilai bahwa tidakan itu bukan menjadi kewenangannya dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap Keputusan Partai.
Tindakan dan sikap Achmad Hidayat tersebut disebut telah mencederai nama baik, martabat, wibawa dan kehormatan Partai, merusak kepercayaan rakyat kepada Partai.
"Serta merupakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat," isi poin ke-7 surat tersebut seperti yang dilihat JawaPos.com, Selasa (15/9).
Atas tindakan tersebut, DPP Partai PDI Perjuangan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Achmad
Hidayat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022