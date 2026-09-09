Tidak Ada Korban Jiwa! Kronologi Alphard Tabrak 11 Pemotor dan Tiga Mobil hingga Lima Orang Terluka

Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Rabu (9/9) sore. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan, Surabaya, Rabu (9/9) sore. Sebuah mobil Toyota Alphard bernomor polisi N 1882 CI menabrak 11 sepeda motor, tiga mobil, hingga gerobak bakso.
Kanit Lantas Polsek Sukolilo Ipda Bambang Sutrisno menjelaskan, kecelakaan tersebut bermula saat mobil Alphard melaju dari arah timur, tepatnya dari perempatan Jalan Klampis Anom menuju Jalan Menur Pumpungan.
Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut menabrak gerobak bakso yang berada di sisi kiri jalan.
“Lalu, mungkin kehilangan keseimbangan, langsung nyasar ke kendaraan roda empat yang parkir dan menabrak pengendara motor di depannya,” kata Bambang di lokasi kejadian.
Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut menyebabkan lima orang mengalami luka-luka. Tidak ada korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut.
“Luka kurang lebih lima orang. Itu dari observasi di tempat. Yang luka sudah dilarikan ke Rumah Sakit Haji. Tidak ada yang meninggal dunia, cuma luka berat dan ringan,” jelasnya.
Saat ini, pengemudi Alphard telah diamankan di Polsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan tersebut.
“Belum mengerti (apakah mabuk). Nanti oleh Reskrim disidik lebih lanjut,” tegasnya.
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