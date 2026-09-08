Sempat Ditutup Akibat Erupsi, Jadwal Penerbangan di Bandara Juanda Kembali Normal

Ilustrasi suasana Bandara Internasional Juanda. (Humas Bandara Juanda)
JawaPos.com - General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengungkapkan, penerbangan dari bandara tersebut kembali normal menyusul beroperasinya kembali Bandara Soekarno Hatta, Husein Sastranegara, dan Halim Perdana Kusuma pada Selasa (8/9).
"Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Husein Sastranegara, dan Bandara Halim Perdana Kusuma juga beroperasi kembali," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Tohir mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk kelancaran operasional. Ia juga meminta para penumpang untuk tetap memastikan kembali penerbangannya melalui kanal maskapai yang mereka tumpangi.
"Kami tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder bandara untuk kelancaran operasional bandara. Para pengguna jasa diimbau untuk tetap memastikan kembali penerbangannya melalui kanal maskapai," kata Tohir.
Dalam dua hari sebelumnya, tepatnya 6-7 September 2026, jumlah penerbangan yang dibatalkan di Bandara Internasional Juanda tercatat mencapai 141 penerbangan.
Pembatalan dilakukan setelah ditutupnya Bandara Soekarno Hatta, Husein Sastranegara, dan Halim Perdana imbas aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Pada hari pertama penutupan, Minggu (6/9) ada sebanyak 75 penerbangan di Bandara Juanda yang dibatalkan. Kemudian di hari berikutnya ada tambahan 66 penerbangan yang juga dibatalkan.
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Jawa Pos
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