Dampak Abu Anak Krakatau: 1 Bandara Sudah Beroperasi Sedang 7 Bandara Masih Ditutup Sampai 18.00 WIB

JawaPos.com - Imbas paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) masih memicu gangguan besar pada moda transportasi udara. AirNav Indonesia mengumumkan perpanjangan masa penutupan sementara untuk tujuh bandar udara di Indonesia hingga pukul 18.00 WIB hari ini, Senin (7/9).

Langkah mitigasi ini diambil demi menjaga keselamatan penerbangan nasional seiring dinamika sebaran abu vulkanik yang masih membahayakan ruang udara.

Terdapat dua bandara utama penerbangan nasional yang terdampak perpanjangan Notice to Airmen (NOTAM) ini. Yakni Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) Tangerang dan Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) Jakarta.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro, menegaskan bahwa penyesuaian operasional dilakukan secara dinamis berdasarkan pemantauan berkala kondisi meteorologi udara.

"Penyesuaian periode penutupan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk mendukung keselamatan penerbangan, dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau," ujar Hermana Soegijantoro, Senin (7/9).

Daftar 7 Bandara yang Masih Ditutup

Berdasarkan pembaruan NOTAM terbaru dari AirNav Indonesia, berikut adalah daftar tujuh bandar udara yang berstatus closed hingga estimasi pukul 18.00 WIB: