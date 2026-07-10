Eri Cahyadi Minta Jukir yang Pakai Trotoar untuk Lahan Parkir Dicopot

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan lurah dan camat untuk tegas mengatasi jukir nakal yang memarkirkan kendaraan di trotoar. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Keluhan pejalan kaki soal pedestrian yang beralih fungsi menjadi tempat parkir liar jadi perhatian Pemkot Surabaya.
Secara khusus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan camat dan lurah agar tak membiarkan trotoar dijadikan lokasi parkir liar.
Ia memastikan bakal meminta Dinas Perhubungan mencopot jukir binaannya yang mengabaikan larangan parkir di trotoar.
"Jika menemukan jukir binaan Dishub membiarkan motor parkir di atas trotoar, berikan teguran maksimal 2 kali. Jika melanggar ketiga kalinya, rekomendasikan ke Dishub untuk dicopot dan diganti,” ujarnya, Jumat (10/7).
Eri menegaskan bahwa trotoar atau pedestrian adalah fasilitas bagi warga Surabaya untuk berjalan kaki dengan nyaman. Bukan tempat parkir kendaraan yang bisa merusak fasilitas umum (fasum).
Karena itu, lurah dan camat kini wajib memantau titik-titik parkir di wilayahnya masing-masing.
Eri memastikan bahwa dirinya tidak mentoleransi lagi alasan ketidaktahuan dari pejabat terkait masalah yang dihadapi warga setempat.
“Ketika kalian memegang sebuah kekuasaan, maka di situlah menjadi tanggung jawab kalian. Tidak ada kalimat yang keluar, ‘Saya tidak tahu’. Jika punya mental seperti itu, silakan mundur sebelum saya copot," tegasnya.
Orang nomor satu di Surabaya tersebut juga meminta lurah dan camat untuk berani berinovasi dengan mengajak pengusaha agar ikut menjaga trotoar di depan tempat usaha mereka dari parkir liar.
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"Jangan pernah takut, kita punya Satgas Preman dan penegak hukum di Surabaya. Saya tidak ingin anak buah saya diancam saat bekerja untuk kepentingan umat. Tetapi kalau sampean bermain (curang), saya lepas," seru Eri.
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