Tak Ada Alasan HP Jukir Mati, Dishub Surabaya Pasang QRIS di Rompi Petugas

Dishub Surabaya melengkapi kode QRIS pada rompi jukir untuk meminimalisir kecurangan parkir digital di lapangan. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Sejak awal penerapannya, sistem parkir digital di Kota Surabaya mendapat aksi protes dari juru parkir (jukir). Ulah nakal jukir untuk menghindari pembayaran non tunai pun masih ditemukan di lapangan.
Modusnya beragam, mulai dari beralasan menggantikan teman yang sedang ke kamar mandi atau ada urusan mendadak, tidak membawa kertas barcode QRIS, hingga alasan handphone mati dan tidak ada kuota.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya merilis dua inovasi sistem pengawasan baru di titik parkir digital untuk mempersempit ruang gerak jukir liar, yang berimbas pada kebocoran PAD.
Baca Juga:Dapat Uang USD 3 Juta dan Rolls-Royce Phantom? Gol Boualem Khoukhi Bikin Qatar Heboh di Piala Dunia 2026
Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan guna meminimalisir ulah juru parkir nakal, pihaknya memasang foto jukir yang bertugas di setiap papan rambu di titik parkir digital atau non tunai.
"Kami juga melengkapi 900 jukir dengan rompi khusus yang memiliki kode QRIS di bagian saku dada. Sisi kanan rompi digunakan untuk pembayaran kendaraan R2 dan sisi kiri untuk kendaraan R4,” ujarnya, Minggu (14/6).
Dengan inovasi tersebut, masyarakat yang ingin membayar parkir secara non-tunai melalui layanan m-banking, cukup memindai kode QRIS yang terpasang di bagian dada rompi jukir, lalu menunjukkan bukti transaksi kepada petugas.
"Selain itu, Dishub juga memfasilitasi jukir dengan mesin pembayaran kartu uang elektronik (kartu tol) dan voucher parkir. Jadi tidak ada alasan lagi handphone jukir mati atau tidak ada kuota," sambungnya.
Trio menilai sistem pembayaran non-tunai dapat menghilangkan stigma negatif terkait pengelolaan dana parkir. Sebab, seluruh transaksi tercatat secara transparan, sehingga bisa meminimalisir kebocoran PAD.
Oleh karena itu, Trio mengajak warga Kota Pahlawan untuk lebih jeli dan berani menolak melakukan pembayaran tunai, terlebih apabila menemukan kejanggalan identitas jukir di lapangan.
“Kami meminta warga Surabaya, manakala melihat petugas parkir wajahnya tidak sesuai dengan foto yang ada di papan rambu, mohon untuk tidak dibayar. Jangan lakukan pembayaran," pungkas Trio. (*)
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026