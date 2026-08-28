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Ardini Pramitha
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.58 WIB

DLHK Sidoarjo Bakal Laporkan Temuan Jarum Suntik di Pondok Tjandra ke Polisi

Ilustrasi limbah medis jarum suntik. (dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi limbah medis jarum suntik. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo memastikan tidak tinggal diam menyikapi temuan limbah medis berupa jarum suntik yang ditemukan di wilayah Pondok Tjandra, Kecamatan Waru. 

DLHK Sidoarjo berencana melaporkan kasus temuan jarum suntik itu kepada pihak kepolisian.

Plt Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi setelah temuan jarum suntik tersebut viral di media sosial.

Saat tim datang, lokasi disebut telah dibersihkan oleh pihak kepolisian bersama tim terkait.

“Kami sudah menginvestigasi ke lokasi, cek lokasi. Ternyata sudah ada pembersihan dari Polresta bersama tim, sudah dibersihkan,” kata Arif saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (28/8). 

DLHK Sidoarjo kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui asal limbah medis tersebut.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah tersebut.

Arif menyebut sejumlah informasi yang beredar mengarah pada dugaan limbah tersebut berasal dari fasilitas kesehatan di wilayah Surabaya.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Masih dalam terduga, praduga tak bersalah itu tetap ada. Jadi hanya dugaan-dugaan. Kami masih mencari informasi,” ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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