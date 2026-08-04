Limbah Denim Berubah Menjadi Karya Couture di Indonesia Fashion Week 2026

JawaPos.com - Provinsi Sumut siap menjadi salah satu pusat fashion Indonesia lewat pengembangan wastra tradisional. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, kekayaan budaya Sumut merupakan modal besar menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional.

”Kami siap menjadi daerah fashion Indonesia, karena kami yakin warisan budaya yang ditinggalkan kepada kita semua hari ini, khususnya Sumatera Utara bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Sumatera Utara, dan membangkitkan ekonomi nasional di bidang fashion,” tegas Bobby seperti dilansir dari Antara.

Gubernur meyakini, perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern akan menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. IFW 2026 menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumatera Utara dengan industri fashion internasional.

Pemprov Sumatera Utara, kata Bobby, siap terus mendukung promosi budaya melalui sektor wastra. ”Mudah-mudahan pintu awal pembuka untuk kami dari Sumatera Utara bisa berkolaborasi lebih jauh lagi dengan dunia yang lebih luas lagi, dengan dunia internasional,” ujar dia.

Ajang Indonesia Fashion Week 2026 digelar di Jakarta pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2026, menghadirkan berbagai desainer dan tenant dari seluruh Indonesia dengan program yang mencakup fashion show, pameran dagang, talkshow, forum kreatif, pertunjukan hiburan dan kuliner.

”Kami siap berkolaborasi memperkenalkan budaya kami, khususnya di sektor wastra yang ada di Sumatera Utara,” tandas Bobby.

Sementara itu, tak semua karya fashion berawal dari kain baru. Di tangan dua desainer muda Indonesia, potongan-potongan denim yang sebelumnya dianggap limbah justru menjelma menjadi koleksi couture yang anggun dan penuh makna.

Melalui brand DARIKU INDONESIA, Nathania Caya Dewi dan Maxillianus Abbie Kumonong memperkenalkan koleksi ReWoven in White dalam ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2026. Koleksi ini memadukan kreativitas, keberlanjutan, dan kekayaan budaya Indonesia.