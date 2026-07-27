Minyak Jelantah Tak Lagi Jadi Limbah, TUKR Sulap 90 Ton Jadi Biofuel

Ilustrasi minyak jelantah. (Pinterest)
JawaPos.com - Minyak jelantah yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.
Melalui pengelolaan yang tepat, minyak goreng bekas tidak hanya terhindar dari pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat diolah menjadi biofuel sekaligus mencegah praktik daur ulang ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan TUKR dengan mengumpulkan minyak jelantah dari jaringan restoran di berbagai kota. Dalam periode Juni 2024 hingga Juni 2026, perusahaan itu berhasil menghimpun sekitar 90 ton minyak jelantah untuk diolah menjadi biofuel.
Setiap bulan, rata-rata sekitar 3,75 ton minyak jelantah berhasil dikumpulkan. Seluruh minyak tersebut kemudian diproses menjadi bahan bakar terbarukan agar tidak berakhir sebagai limbah yang mencemari lingkungan maupun kembali masuk ke rantai konsumsi melalui praktik daur ulang yang tidak bertanggung jawab.
Pemanfaatan minyak jelantah menjadi biofuel juga sejalan dengan upaya pemerintah memperluas penggunaan energi baru terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat implementasi mandatori biodiesel B40 berhasil menekan impor solar dari sekitar 8,3 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 5 juta ton sepanjang 2025.
Kebijakan tersebut juga menghasilkan penghematan devisa hingga Rp130,21 triliun serta mampu menurunkan emisi sekitar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen selama 2025.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!