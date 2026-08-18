Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 11.28 WIB

Peringati HUT RI, Zen Yoga & Pilates Ajak Ratusan Orang Yoga Bersama

Ratusan orang mengikuti yoga bersama Zen Yoga &amp; Pilates di Comunale West Market, Surabaya, dalam rangka HUT RI ke-81, Senin (17/8). (Foto:Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Ratusan orang mengikuti yoga bersama Zen Yoga &amp; Pilates di Comunale West Market, Surabaya, dalam rangka HUT RI ke-81, Senin (17/8). (Foto:Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Zen Yoga & Pilates meramaikan momen peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dengan yoga bersama pada Senin (17/8).

Pada acara yang digelar di Comunale West Market, Surabaya, diikuti ratusan pecinta olahraga yoga, yang rata-rata berdomisili di area Surabaya Barat. 

Total, sebanyak 150 orang mengikuti yoga bersama itu di bawah arahan instruktur yang berasal langsung dari India. 

Nuansa kemerdekaan pun bisa dilihat dari kostum yang mereka kenakan. Serba merah dan putih.

"Tujuan utama kami menggelar acara ini adalah merayakan hari kemerdekaan RI dengan penuh kebugaran," kata Direktur Zen Yoga & Pilates Sudrajad Sampurna.

Acara tersebut diikuti member ataupun bukan member Zen Yoga & Pilates.

Sampurna menyatakan, dalam memperingati hari kemerdekaan ini  pihaknya menggelar yoga dengan konsep outdoor yang pesertanya meliputi member Zen Yoga & Pilates maupun bukan member, dengan agenda bertema seperti hari ini untuk memperingati hari kemerdekaan RI.

"Ke depan, kami akan lebih banyak menggelar konsep seperti ini lagi. Bisa di West Market lagi atau di tempat lain," lanjut Sampurna.

Dia mengakui, tren olahraga yoga sudah menjadi salah satu olahraga yang sangat berguna bukan hanya bagi kesehatan jasmani saja tetapi juga kesehatan rohani/mental dari gaya hidup kebanyakan saat ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pesan Khofifah di HUT ke-81 RI: Generasi Muda Harus Berani Berkarya! - Image
Surabaya Raya

Pesan Khofifah di HUT ke-81 RI: Generasi Muda Harus Berani Berkarya!

Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.59 WIB

Refleksi HUT ke-81 RI, Jasa Marga Tingkatkan Konektivitas Nasional dan Kualitas Layanan Jalan Tol - Image
Bisnis

Refleksi HUT ke-81 RI, Jasa Marga Tingkatkan Konektivitas Nasional dan Kualitas Layanan Jalan Tol

Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.58 WIB

Istana Bogor Terbuka untuk Umum pada Momen HUT Ke-81 RI - Image
Nasional

Istana Bogor Terbuka untuk Umum pada Momen HUT Ke-81 RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore