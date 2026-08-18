Peringati HUT RI, Zen Yoga & Pilates Ajak Ratusan Orang Yoga Bersama

Ratusan orang mengikuti yoga bersama Zen Yoga & Pilates di Comunale West Market, Surabaya, dalam rangka HUT RI ke-81, Senin (17/8). (Foto:Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Zen Yoga & Pilates meramaikan momen peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dengan yoga bersama pada Senin (17/8).
Pada acara yang digelar di Comunale West Market, Surabaya, diikuti ratusan pecinta olahraga yoga, yang rata-rata berdomisili di area Surabaya Barat.
Total, sebanyak 150 orang mengikuti yoga bersama itu di bawah arahan instruktur yang berasal langsung dari India.
Nuansa kemerdekaan pun bisa dilihat dari kostum yang mereka kenakan. Serba merah dan putih.
"Tujuan utama kami menggelar acara ini adalah merayakan hari kemerdekaan RI dengan penuh kebugaran," kata Direktur Zen Yoga & Pilates Sudrajad Sampurna.
Acara tersebut diikuti member ataupun bukan member Zen Yoga & Pilates.
Sampurna menyatakan, dalam memperingati hari kemerdekaan ini pihaknya menggelar yoga dengan konsep outdoor yang pesertanya meliputi member Zen Yoga & Pilates maupun bukan member, dengan agenda bertema seperti hari ini untuk memperingati hari kemerdekaan RI.
"Ke depan, kami akan lebih banyak menggelar konsep seperti ini lagi. Bisa di West Market lagi atau di tempat lain," lanjut Sampurna.
Dia mengakui, tren olahraga yoga sudah menjadi salah satu olahraga yang sangat berguna bukan hanya bagi kesehatan jasmani saja tetapi juga kesehatan rohani/mental dari gaya hidup kebanyakan saat ini.
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Jawa Pos
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