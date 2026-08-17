Refleksi HUT ke-81 RI, Jasa Marga Tingkatkan Konektivitas Nasional dan Kualitas Layanan Jalan Tol

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono saat memimpin Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta pada Senin (17/8). (Jasa Marga).
JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berkomitmen dalam meningkatkan konektivitas nasional dan kualitas layanan jalan tol. Dengan begitu, mobilitas masyarakat hingga distribusi barang semakin baik.
Komitmen ini yang menjadi semangat Jasa Marga dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Semangat tersebut dianggap sejalan dengan tema HUT Kemerdekaan tahun ini yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Dalam Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta pada Senin (17/8), Jasa Marga menegaskan niat untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur jalan tol yang mengedepankan keselamatan, keandalan, dan kualitas pelayanan.
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, seluruh insan perusahaan harus mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi. Perusahaan harus fokus dalam menjalankan fungsi konektivitas.
Bertepatan dengan kemerdekaan RI, perusahaan perlu memberi makna bahwa pengelolaan infrastruktur jalan tol sudah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana yang melanda saudara-saudara kita di NTT. Duka mereka adalah duka kita bersama. Mari kita maknai kemerdekaan dengan memperkuat persatuan, gotong royong, dan kepedulian kepada sesama," kata Rivan.
"Semangat inilah yang terus kami jaga di Jasa Marga melalui komitmen Melayani Sepenuh Hati dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga saudara-saudara kita di NTT diberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan untuk segera bangkit dan pulih kembali," imbuhnya.
Jasa Marga akan terus meningkatkan kontribusi pelayanan jalan tol. Penggunaan teknologi dan digitalisasi pun menjadi keharusan.
Seperti layanan Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) ditingkatkan untuk pemantauan kondisi lalu lintas, penanganan insiden, serta pengambilan keputusan operasional berbasis data.
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Jawa Pos
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