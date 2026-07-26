Main Polisi-Polisian lalu Rudapaksa Kekasih, Warga Wonorejo Surabaya Ditangkap

JawaPos.com – Aksi main polisi-polisian yang dilakukan MA, 34, berujung penjara. Sebab, dia menyaru sebagai polisi untuk merudapaksa korbannya.

MA diciduk oleh petugas Satres Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Perlindungan Pekerja dan Orang Rentan (PPO) Polrestabes Surabaya, usai merudapaksa korbannya yang mengira ia adalah polisi betulan.

Warga Jalan Wonorejo II, Surabaya itu meyakinkan korbannya, NY, 19, bahwa ia adalah polisi yang berdinas di Polda Jatim.

Untuk itu, MA sampai membeli dan menggunakan seragam polisi palsu untuk menghadiri acara kelulusan sekolah korban.

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"Tersangka meyakinkan korban jika ia polisi. Ia juga mengenakan seragam untuk meyakinkan orang tua korban," kata Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto, Sabtu (25/7) sebagaimana dilansir dari Radar Surabaya.

Kelakuan bejat tersangka bermula saat ia bertemu korban di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Maret lalu.

Sejak saat itu, tersangka dan korban mulai berkomunikasi lewat akun TikTok yang berlanjut dengan saling kirim pesan lewat WhatsApp (WA) hingga berpacaran.

Merasa aksinya mulus, Tersangka mulai berani meminjam uang kepada korban. Ia meminjam uang sebanyak Rp 1,1 juta.

Korban yang percaya kepada tersangka lalu meminjam uang ke orang tuanya dan diserahkan ke tersangka. Kemudian, pada Mei 2026 tersangka datang ke rumah korban.

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