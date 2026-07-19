Unesa Investigasi Dugaan Pelecehan di Grup WA, Korbannya 22 Mahasiswi dan 4 Dosen

JawaPos.com - Dunia pendidikan Indonesia kembali digegerkan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus percakapan bernada seksis dan tidak seksis di group chat WhatsApp (WA).

Kali ini terjadi di Universitas Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan Unesa. Sebanyak 6 mahasiswa Fakultas Vokasi dilaporkan melakukan perbuatan tersebut terhadap 26 korban, yakni 4 dosen dan 22 mahasiswi.

"Penanganan kasus sedang berprogres. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak yang terduga menjadi korban berjumlah 26 orang," tutur Ketua Satgas PPK Unesa, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Minggu (19/7).

Kasus bermula dari adanya aduan mengenai riwayat percakapan tidak etis di sebuah grup WhatsApp pada akhir Juni 2026. Korban melaporkan enam mahasiswa Fakultas Vokasi berinisial RY, HA, AD, RE, JO, dan DO.

Percakapan tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun X @UnesaFess. Tangkapan layar berisi percakapan bernada seksis dan tak etis dengan mengobjektifikasi sejumlah mahasiswi dan dosen.

"Kasusnya kekerasan verbal yang terjadi yaitu dalam bentuk chat grup mahasiswa yang bersangkutan yang berisi pesan-pesan tidak etis tentang teman-teman mereka dan juga beberapa dosennya,” imbuhnya.

Satgas PPK Unesa masih mendalami kasus ini dengan memeriksa berbagai bukti dan keterangan, guna memastikan tingkat kekerasan yang terjadi serta mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan terdampak.