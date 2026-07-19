Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Senin, 20 Juli 2026 | 04.30 WIB

Unesa Investigasi Dugaan Pelecehan di Grup WA, Korbannya 22 Mahasiswi dan 4 Dosen

Ilustrasi kampus Unesa di Lidah Wetah, Surabaya. (Humas Unesa) - Image

Ilustrasi kampus Unesa di Lidah Wetah, Surabaya. (Humas Unesa)

JawaPos.com - Dunia pendidikan Indonesia kembali digegerkan dengan kasus dugaan pelecehan seksual dengan modus percakapan bernada seksis dan tidak seksis di group chat WhatsApp (WA). 

Kali ini terjadi di Universitas Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan Unesa. Sebanyak 6 mahasiswa Fakultas Vokasi dilaporkan melakukan perbuatan tersebut terhadap 26 korban, yakni 4 dosen dan 22 mahasiswi.

"Penanganan kasus sedang berprogres. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak yang terduga menjadi korban berjumlah 26 orang," tutur Ketua Satgas PPK Unesa, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Minggu (19/7).

Kasus bermula dari adanya aduan mengenai riwayat percakapan tidak etis di sebuah grup WhatsApp pada akhir Juni 2026. Korban melaporkan enam mahasiswa Fakultas Vokasi berinisial RY, HA, AD, RE, JO, dan DO.

Percakapan tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun X @UnesaFess. Tangkapan layar berisi percakapan bernada seksis dan tak etis dengan mengobjektifikasi sejumlah mahasiswi dan dosen. 

"Kasusnya kekerasan verbal yang terjadi yaitu dalam bentuk chat grup mahasiswa yang bersangkutan yang berisi pesan-pesan tidak etis tentang teman-teman mereka dan juga beberapa dosennya,” imbuhnya.

Satgas PPK Unesa masih mendalami kasus ini dengan memeriksa berbagai bukti dan keterangan, guna memastikan tingkat kekerasan yang terjadi serta mengidentifikasi kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan terdampak.

“Kami melakukan investigasi mendalam, memeriksa saksi, dan mengumpulkan bukti tambahan dari riwayat percakapan grup yang panjang itu untuk memetakan duduk perkara ini secara utuh, objektif, dan adil,” terang Iman. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Kemenkes Janji Investigasi Menyeluruh Dugaan Intimidasi yang Buat dr. Icha Meninggal Dunia - Image
Kasuistika

Kemenkes Janji Investigasi Menyeluruh Dugaan Intimidasi yang Buat dr. Icha Meninggal Dunia

Minggu, 28 Juni 2026 | 12.42 WIB

Investigasi Ungkap Israel Perluas Kendali Militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah - Image
Internasional

Investigasi Ungkap Israel Perluas Kendali Militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 02.29 WIB

Suma UI Diserbu Netizen karena Kecam Kekerasan terhadap LGBTQ, Rektor UI Lakukan Investigasi - Image
Pendidikan

Suma UI Diserbu Netizen karena Kecam Kekerasan terhadap LGBTQ, Rektor UI Lakukan Investigasi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 20.34 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore