UAD Yogyakarta Pecat Mahasiswa Pelaku Pelecehan Seksual saat KKN!

Ilustrasi pelecehan seksual (Dok/JawaPos)
JawaPos.com - Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap atau drop out (DO) kepada mahasiswa berinisial ACR yang terbukti melakukan kekerasan seksual saat menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pelaku juga diketahui sempat menceritakan aksinya kepada beberapa orang.
"UAD secara resmi menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat kepada mahasiswa berinisial ACR berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa," ujar Kepala Humas dan Protokol UAD Ariadi Nugraha dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/7).
Dengan keputusan itu, ACR secara resmi kehilangan statusnya sebagai mahasiswa beserta seluruh hak yang melekat padanya selama di UAD.
Ariadi menerangkan, sanksi diberikan setelah pimpinan universitas menindaklanjuti rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UAD.
UAD menyebut rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Ketua Satgas PPKPT UAD Nomor 006/SPPKPT-UAD/VII/2026 tentang rekomendasi penanganan kasus kekerasan seksual mahasiswa di lokasi KKN.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, pimpinan universitas menerbitkan Keputusan Rektor UAD Nomor 151 Tahun 2026 tentang Pemberian Sanksi Mahasiswa atas nama ACR.
Ariadi juga menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran, baik akademik maupun nonakademik.
"UAD tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran akademik maupun nonakademik termasuk perundungan, pelecehan seksual, pornografi, pornoaksi, seks bebas, LGBTQ+, dan tindakan asusila lainnya," ucapnya.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri