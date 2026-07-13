Tak Cuma Tiket Konser BTS, Pengusaha Travel di Surabaya Diduga Tipu Paket Trip Rp 1,7 Miliar

Puluhan korban dugaan penipuan jastip konser BTS dan paket trip ke luar negeri, menggeruduk kantor CV Uniality Tour and Travel di Surabaya, Senin (13/7). (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kurnia Yulianti, pemilik CV Uniality Tour and Travel, Tak hanya tersandung kasus dugaan penipuan jastip tiket konser BTS di Surabaya.
Ia juga diduga menipu puluhan pelanggan yang telah membayar paket wisata ke luar negeri.
Nominal kerugian yang dialami korban pun tak sedikit. Total kerugian kasus dugaan penipuan paket wisata disebut mencapai Rp 1,7 Miliar.
Sementara kerugian kasus dugaan penipuan jastip konser BTS mencapai Rp 400-500 Juta.
Karena merasa dirugikan, puluhan korban dugaan penipuan konser BTS dan paket wisata, menggeruduk kantor CV Uniality Tour and Travel di Jalan Jagir Sidoresmo 7 Nomor 35, Wonokromo, Surabaya.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, Senin (13/7), para korban memadati kediaman Kurnia sejak pukul 09.00 WIB.
Korban didominasi perempuan dan ARMY, sebutan untuk penggemar boy group asal Korea Selatan, BTS.
Perwakilan korban, Riri mengatakan setidaknya ada 40 orang yang diduga ditipu oleh owner CV Uniality Tour and Travel, setelah menyetorkan sejumlah uang untuk paket wisata ke luar negeri.
"Destinasinya bermacam-macam. Ada yang ke Korea, Hongkong, Jepang. Yang paling parah itu ada yang mau trip ke Bangkok, mereka (korban) sudah di bandara, baru dibatalkan," tuturnya kepada awak media, Senin (13/7).
Korban juga berasal dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Probolinggo, Jakarta, Lampung, hingga Medan.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland