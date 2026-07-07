Korban Penipuan Hanania Travel Tembus 1.430 Orang, Kuasa Hukum: Ini Baru Setengahnya!

JawaPos.com - Jumlah korban dugaan penipuan agen umrah Hanania Travel terus membengkak. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.430 orang telah resmi memberikan kuasa hukum dengan total kerugian materiil mencapai Rp44,6 miliar.

Kuasa hukum para korban Joddy Mulyasetya Putra mengungkapkan, angka tersebut diprediksi akan terus bertambah. Pihaknya memperkirakan total korban keseluruhan bisa menyentuh angka 3.000 orang jemaah.

"Per hari ini, jemaah yang sudah memberikan kuasa kepada kami mencapai 1.430 korban. Total kerugian kurang lebih mencapai Rp44,6 miliar, dan ini terus bertambah. Kita baru masuk sampai dengan setengahnya dari prediksi total 3.000 korban," ujar Joddy saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/7).

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Menindaklanjuti gelombang laporan yang terus masuk ke Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum bergerak cepat mendorong pelacakan aset (asset tracing). Sejauh ini, pihak kepolisian telah mendeteksi sejumlah aset milik tersangka senilai puluhan miliar rupiah.

Joddy memaparkan, penyidik telah mengamankan aset tidak bergerak berupa tanah senilai Rp3 miliar, serta aset bergerak senilai Rp7 milar. Selain itu, per 30 Juni lalu, polisi juga mendeteksi adanya aset bernilai besar di wilayah Semarang yang saat ini sedang dikonfirmasi jenisnya.

"Kami berharap aset-aset tersebut setidaknya bisa membantu memulihkan hak-hak finansial para jemaah yang batal berangkat," tambahnya.

Tidak hanya mengandalkan penyitaan aset, tim kuasa hukum juga telah resmi mengajukan permohonan restitusi atau ganti rugi kepada penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi per tanggal 30 Juni. Langkah hukum ini memanfaatkan mekanisme pemulihan hak korban yang diatur dalam KUHP terbaru.

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