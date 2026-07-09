Polres Gresik Tetapkan Tersangka Baru Kasus Penipuan SK ASN Palsu

Tersangka kasus penipuan berkedok SK pengangkatan ASN Gresik, AT alias Antoni saat digelandang ke Mapolres Gresik. (Dokumentasi Radar Gresik)
JawaPos.com - Penanganan kasus penipuan berkedok SK pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) palsu di lingkungan Pemkab Gresik, yang viral pada awal April 2026 lalu memasuki babak baru.
Polres Gresik menetapkan tersangka baru berinisial AG, warga Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan.
AG merupakan ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik.
Kasi Humas Polres Gresik, Iptu Hepi Muslih Riza, membenarkan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan berkedok SK palsu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, AG berstatus saksi dalam kasus tersebut.
"Dari hasil gelar perkara, penyidik Tipidter Satreskrim Polres Gresik, telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status AG sebagai tersangka," ujarnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik, Kamis (9/7).
Penetapan status tersangka terhadap AG dilakukan sejak Senin (29/6). Pascapenetapan status tersebut, Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik bergerak cepat melakukan langkah pemanggilan.
Atas perbuatannya, AG dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 21 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Juncto Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang tindak pidana penipuan.
Kasus SK ASN palsu di lingkungan Pemkab Gresik ini terbongkar setelah seorang perempuan berinisial SE datang ke Kantor Bupati Gresik dengan seragam ASN lengkap, Senin (6/4).
Bukan hanya SE, setidaknya ada 8 korban lainnya yang juga mendatangi kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Mereka membawa dokumen SK dah mengenakan atribut ASN.
Namun, petugas segera menemukan kejanggalan. Mulai dari format dokumen yang tidak sesuai standar hingga alur administrasi yang dinilai tidak lazim dan terkesan melompati prosedur resmi.
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