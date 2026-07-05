Mobil Terbakar di Tol Gresik Arah Surabaya, Diduga Alami Korsleting Listrik

Satu unit mobil Toyota Innova Zenix yang disopiri perempuan DS, 39, warga Bojonegoro terbakar di KM 7.600/B ruas Tol Gresik arah Surabaya, Sabtu (4/7) malam.(Istimewa/Radar Surabaya)

JawaPos.com - Satu unit mobil Toyota Innova Zenix yang dikemudikan DS, 39, warga Jalan Teukur Umar, Bojonegoro terbakar di KM 7.600/B, Tol Gresik arah Surabaya, Sabtu (4/7) malam. Akibat kebakaran, satu unit mobil seharga hampir setengah miliar itu hangus. Sementara sopir dan penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri.

Kanit PJR Jatim 2 Ditlantas Polda Jatim AKP Mulyani mengatakan, semula kendaraan berjalan dari Bojonegoro menuju ke Surabaya. Arus lalu lintas saat itu lancar dan cuaca cerah.

Setibanya di KM 7.600/B ruas Tol Gresik arah Surabaya, mobil Toyota Innova Zenix yang dikemudikan DS mengeluarkan asap putih dan percikan api di bagian bawah kabin mesin. Sopir lalu menepikan kendaraan ke bahu jalan dan turun berupaya memadamkan api.

Namun, api dengan cepat membesar membakar mobil yang sudah berhenti di pinggir jalan. Insiden tersebut kemudian dilaporkan ke pengelola tol dan pihak PJR. Petugas berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (Apar). Tak lama kemudian dibantu satu unit tim pemadam kebakaran. "Mobil terbakar diawali munculnya asap putih dan percikan api di bawah kabin mesin. Untuk korban nihil," ujarnya, Minggu (5/7), seperti dikutip dari Radar Surabaya (Grup Jawa Pos).

Dia menjelaskan, usai kejadian untuk kendaraan mobil yang terbakar diamankan di Pul derek Romokalisari, Benowo, Surabaya. "Dugaan awal api dari korsleting kelistrikan mobil (korsleting lampu depan) sehingga menimbulkan mesin kendaraan terbakar," terangnya.