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Novia Herawati
Rabu, 8 Juli 2026 | 21.23 WIB

Pemkot Surabaya Tegaskan Urus Pindah KK Gratis, Tak Ada Pungutan

Ilustrasi pelayanan administrasi kependudukan di Gedung Siola. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Ilustrasi pelayanan administrasi kependudukan di Gedung Siola. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), termasuk pindah Kartu Keluarga (KK), tidak dipungut biaya alias gratis.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menanggapi informasi yang beredar tentang pungutan pindah KK di Kecamatan Sememi.

"Perlu kami luruskan kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan adminduk Pemkot Surabaya, termasuk pindah dating, pindah dalam kota, maupun pindah keluar penduduk, 100 persen gratis," ujarnya, Rabu (8/7).

Ketentuan ini juga telah diatur dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Adminduk.

"Melalui regulasi tersebut, seluruh masyarakat dapat mengakses layanan administrasi perpindahan penduduk secara mandiri melalui aplikasi KNG atau kelurahan tanpa dikenakan biaya apa pun," imbuh Irvan.

Ia menjelaskan bahwa isu yang ramai di media sosial sebenarnya berkaitan dengan adanya iuran lingkungan, seperti kas RT, kas RW, atau uang sinoman yang diminta sebagian pengurus lingkungan kepada warga baru.

Irvan menegaskan, iuran tersebut bukan bagian dari layanan administrasi kependudukan, bukan syarat yang ditetapkan Disdukcapil, dan sama sekali tidak masuk sebagai penerimaan Pemerintah Kota Surabaya.

"Iuran tersebut tak memiliki keterkaitan dengan proses pelayanan adminduk. Pengurusan dokumen kependudukan tetap dapat dilakukan tanpa dipungut biaya dan tidak boleh dijadikan syarat untuk memperoleh layanan," tegas Irvan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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