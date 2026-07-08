Pemkot Surabaya Tegaskan Urus Pindah KK Gratis, Tak Ada Pungutan

Ilustrasi pelayanan administrasi kependudukan di Gedung Siola. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), termasuk pindah Kartu Keluarga (KK), tidak dipungut biaya alias gratis.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menanggapi informasi yang beredar tentang pungutan pindah KK di Kecamatan Sememi.
"Perlu kami luruskan kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan adminduk Pemkot Surabaya, termasuk pindah dating, pindah dalam kota, maupun pindah keluar penduduk, 100 persen gratis," ujarnya, Rabu (8/7).
Ketentuan ini juga telah diatur dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Adminduk.
"Melalui regulasi tersebut, seluruh masyarakat dapat mengakses layanan administrasi perpindahan penduduk secara mandiri melalui aplikasi KNG atau kelurahan tanpa dikenakan biaya apa pun," imbuh Irvan.
Ia menjelaskan bahwa isu yang ramai di media sosial sebenarnya berkaitan dengan adanya iuran lingkungan, seperti kas RT, kas RW, atau uang sinoman yang diminta sebagian pengurus lingkungan kepada warga baru.
Irvan menegaskan, iuran tersebut bukan bagian dari layanan administrasi kependudukan, bukan syarat yang ditetapkan Disdukcapil, dan sama sekali tidak masuk sebagai penerimaan Pemerintah Kota Surabaya.
"Iuran tersebut tak memiliki keterkaitan dengan proses pelayanan adminduk. Pengurusan dokumen kependudukan tetap dapat dilakukan tanpa dipungut biaya dan tidak boleh dijadikan syarat untuk memperoleh layanan," tegas Irvan.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah