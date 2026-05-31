Kelakar Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Soal Teror Pocong: Saya Masukin Botol Kalau Ada

JawaPos.com - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji buka suara tentang fenomena teror pocong, sosok hantu berbungkus kain putih, yang ramai diperbincangkan dan menimbulkan ketakutan kolektif di masyarakat.

Dari penelusuran JawaPos.com, teror pocong muncul sejak awal Mei 2026 di Jabodetabek, lalu menyebar ke berbagai daerah lain, termasuk Jawa Timur, seperti Kediri, Nganjuk, Lamongan, Malang, hingga terbaru di Probolinggo.

Narasi yang beredar bahwa hantu pocong berkeliaran malam hari di gang-gang permukiman hingga mengetuk rumah-rumah warga sambil membawa senjata tajam, menambah kehebohan.

"Lak, onok pocong tak parani temen, Rek. Apik iki tambahan, cek viral (kalau ada teror pocong saya langsung datangi beneran, Rek. Bagus malahan, biar viral)," ujar Armuji usai memimpin upacara HJKS di Balai Kota, Senin (31/5).

Baru-baru ini, masyarakat Mulyorejo, Surabaya, sempat dihebohkan dengan sebuah foto yang menunjukkan sosok pocong berdiri di tengah perkampungan warga. Mukanya hitam dan sorot matanya tegas.

Pesan berantai pun langsung menyebar dengan cepat, seperti ini bunyinya:

Bu RT info aja, di mulyorejo utara sudah mulai ada pocong jadi-jadian bawah celurit, ini sudah ada kejadian di mulyorejo utara

Alamat area kejadian

Jl. Mulyorejo Utara No.172, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115

Cuman menghimbau warga saja apa bila ada yang ketuk pintu di atas jam 12 malam sebaiknya jangan di buka pintu, soalnya berbahaya takutnya membawa senjata tajam