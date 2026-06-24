Pameran F&B KRISTAInterFOOD Bakal Digelar 4-7 November 2026 di NICE PIK

Konferensi pers launching KRISTAInterFOOD di Jakarta, Selasa (23/6)./(Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com – KRISTAInterFOOD, sebuah pameran industri makanan dan minuman Indonesia terbesar bakal digelar 4-7 November, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten.
Pameran ini akan menghadirkan venue yang lebih modern, kapasitas yang lebih besar, serta pengalaman pameran berstandar internasional.
Selain itu, juga diramaikan oleh berbagai program unggulan, termasuk La Cuisine Cooking Competition 2026 yang diproyeksikan diikuti hampir 1.000 chef dari dalam dan luar negeri bersama ACP Indonesia, Indonesia Coffee Art Battle (ICAB) dan Roasting Competition bersama Dewan Kopi Indonesia, serta berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pelaku industri.
Dukungan dari Kementerian Pariwisata, GAPMMI, ACP Indonesia, PHRI, dan APRINDO menjadi bukti bahwa KRISTAInterFOOD telah berkembang sebagai platform strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Dengan dukungan pemerintah, asosiasi industri, dan komunitas yang telah tumbuh bersama selama 27 tahun, KRISTAInterFOOD optimistis dapat terus menjadi platform terpercaya yang mendorong kolaborasi, inovasi, serta pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia.
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Selama 27 tahun, KRISTAInterFOOD telah tumbuh bersama industri makanan dan minuman Indonesia. Momentum ini menjadi penegasan atas posisinya sebagai platform industri F&B yang dibangun oleh anak bangsa dan dipercaya oleh pelaku industri selama lebih dari dua dekade.
Didukung Kementerian Pariwisata, GAPMMI, ACP Indonesia, PHRI, dan APRINDO, KRISTAInterFOOD akan terus memperkuat kolaborasi, memperluas akses pasar, serta membuka peluang bisnis bagi pelaku industri Indonesia di tingkat nasional maupun global.
Perjalanan Krista di industri pameran dimulai pada tahun 1995 melalui penyelenggaraan pameran industri percetakan, kertas, dan kemasan. Melihat potensi besar industri pangan nasional, Krista memperluas fokusnya ke industri makanan, minuman, teknologi pangan, dan kemasan melalui penyelenggaraan Food n Pack pada tahun 2000.
Tiga tahun kemudian, platform tersebut berkembang dan resmi menggunakan nama InterFOOD, yang terus tumbuh menjadi salah satu pameran industri makanan dan minuman terbesar di Indonesia.
Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menegaskan bahwa KRISTAInterFOOD merupakan hasil perjalanan panjang perusahaan anak bangsa yang telah berdiri selama 32 tahun.
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