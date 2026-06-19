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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.20 WIB

EastFood Indonesia Expo 2026 Libatkan 30 UMKM, Jadi Jalan Naik Kelas hingga Tembus Pasar Ekspor

Pembukaan EastFood Indonesia Expo 2026 di Grand City Convention Hall Surabaya untuk memperluas pasar dan peluang ekspor, Kamis (18/6/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Pembukaan EastFood Indonesia Expo 2026 di Grand City Convention Hall Surabaya untuk memperluas pasar dan peluang ekspor, Kamis (18/6/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — EastFood Indonesia Expo 2026 yang digelar di Grand City Convention Hall Surabaya pada 18–21 Juni 2026 melibatkan 30 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari total 180 peserta.

Pameran industri makanan dan minuman berskala internasional ini menjadi ajang memperluas pasar, memperkuat kemitraan bisnis, serta membuka peluang ekspor bagi produk unggulan Indonesia.

Pameran yang berlangsung selama empat hari tersebut menghadirkan pelaku industri dari berbagai negara dan sektor.

Kehadiran mereka diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman sekaligus memperkuat daya saing UMKM nasional.

Mengapa EastFood Indonesia Expo 2026 Menjadi Momentum Penting bagi UMKM?
EastFood Indonesia Expo 2026 menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

Dari total 180 peserta yang terlibat, sebanyak 30 peserta merupakan pelaku UMKM yang mendapat ruang untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kapasitas usaha.

Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan pameran ini dirancang sebagai momentum strategis bagi pelaku industri untuk memperluas pasar sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor makanan dan minuman di Indonesia.

"Dari 180 peserta sebanyak 30 di antara merupakan pelaku UMKM," kata Daud D. Salim.

Menurut dia, pameran tersebut menghadirkan ekosistem industri dari hulu hingga hilir.

Selain itu, penyelenggaraan di Surabaya mempertegas posisi kota tersebut sebagai pusat perdagangan utama sekaligus barometer industri makanan dan minuman terbesar di kawasan Indonesia timur.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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