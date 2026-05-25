Industri F&B Bersiap! Krista Interfood 2026 Hadir Lebih Besar dan Modern di NICE PIK 2

Pameran Krista Interfood 2026 dijadwalkan berlangsung pada 4 - 7 November 2026 di kawasan NICE PIK 2, Banten. (Istimewa).
JawaPos.com - Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan industri Hotel, Restoran, dan Katering (HoReCa) di Indonesia. Kebutuhan akan pameran berskala internasional pun terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan bisnis F&B nasional.
Pameran Krista Interfood 2026 dijadwalkan berlangsung pada 4 - 7 November 2026 di kawasan NICE PIK 2, Banten. Venue modern tersebut dipilih untuk mendukung skala pameran yang semakin besar dan bertaraf global.
Dengan identitas baru yang lebih mandiri, Krista Interfood mencerminkan komitmen panjang PT Kristamedia Pratama dalam mendorong kemajuan industri makanan dan minuman Indonesia selama lebih dari dua dekade.
NICE PIK 2 dinilai mampu menghadirkan pengalaman pameran yang lebih luas dan nyaman. Lokasi ini memungkinkan bertambahnya peserta internasional sekaligus memperkuat koneksi bisnis lintas negara.
Beragam sektor industri akan hadir dalam ajang ini, mulai kopi, bakery, bahan baku pangan, hingga teknologi dan mesin hospitality modern. Seluruh inovasi tersebut dikemas dalam satu platform bisnis terpadu.
"Krista Interfood 2026 akan menjadi episentrum pertemuan antara inovasi teknologi pangan dunia dengan kekayaan sumber daya lokal Indonesia," ujar Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D. Salim.
Bagi perusahaan nasional maupun global, keikutsertaan di Krista Interfood 2026 menjadi peluang memperkuat citra dan posisi pasar. Pameran ini juga membuka akses jaringan bisnis yang lebih luas.
"Krista Exhibitions dengan bangga mempersembahkan KRISTA InterFOOD, pameran makanan dan minuman terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 27 tahun," imbuhnya.
"Didukung oleh keahlian dan jaringan industri yang kuat, platform utama ini memberdayakan bisnis makanan dan minuman untuk berkembang, terhubung, dan sukses di pasar ASEAN yang dinamis," lanjut Daud.
Antusiasme peserta membuat area pameran premium bergerak cepat terisi. Pelaku usaha disarankan segera menghubungi tim sales Krista Interfood untuk mendapatkan penawaran Early Bird dan lokasi strategis terbaik.
