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Novia Herawati
Senin, 22 Juni 2026 | 07.21 WIB

Jangan Salah Berangkat, Cek Jadwal KA Mutiara Timur & Probowangi!

KAI Daop 8 Surabaya melakukan penyesuaian jadwal perjalanan terhadap KA Mutiara Timur dan KA Probowangi. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

KAI Daop 8 Surabaya melakukan penyesuaian jadwal perjalanan terhadap KA Mutiara Timur dan KA Probowangi. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - Bagi masyarakat yang berencana naik KA Mutiara Timur atau KA Probowangi, ada baiknya mengecek kembali jadwal perjalanan, sebab per 18 Juni 2026, KAI resmi memberlakukan penyesuaian.

Plh Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Erlangga Budi Laksono membenarkan adanya penyesuaian jadwal pada KA Mutiara Timur relasi Surabaya Gubeng - Ketapang dan KA Probowangi relasi Ketapang - Surabaya Gubeng.

"KA Mutiara Timur dan KA Probowangi merupakan pilihan masyarakat untuk keperluan bisnis, pendidikan, wisata, maupun mobilitas sehari-hari, karena menawarkan perjalanan yang aman dan nyaman," ujar Erlangga, Minggu (21/6).

Ia menjelaskan penyesuaian jadwal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi pola operasi perjalanan KA. Termasuk meningkatkan ketepatan waktu perjalanan kereta api.

Berikut penyesuaian jadwal yang berlaku untuk KA Mutiara Timur dan KA Probowangi mulai 18 Juni 2026:
KA Mutiara Timur Fakultatif (KA 211F) relasi Surabaya Gubeng-Ketapang

Stasiun Sidoarjo

  • Jadwal lama: tiba 22.19 WIB, berangkat 22.23 WIB.
  • Jadwal baru: tiba 22.18 WIB, berangkat 22.21 WIB.

Stasiun Bangil

  • Jadwal lama: tiba 22.44 WIB, berangkat 22.48 WIB.
  • Jadwal baru: tiba 22.52 WIB, berangkat 22.56 WIB.

KA Probowangi (KA 298) relasi Ketapang - Surabaya Gubeng

Stasiun Bangil

  • Jadwal lama: tiba 22.40 WIB, berangkat 22.46 WIB.
  • Jadwal baru: tiba 22.48 WIB, berangkat 22.55 WIB.

Stasiun Sidoarjo

  • Jadwal lama: tiba 23.11 WIB, berangkat 23.20 WIB.
  • Jadwal baru: tiba 23.18 WIB, berangkat 23.22 WIB.

Stasiun Waru

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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