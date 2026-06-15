Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ludry Argo Wisnu Prayoga
Selasa, 16 Juni 2026 | 00.19 WIB

Pergaulan Bebas Picu Tingginya Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik

Pernikahan dini di Gresik meningkat dengan 59 dispensasi kawin diajukan hingga Juni 2026. Mayoritas pemohon merupakan pelajar yang hamil saat merajut asmara. (Istimewa) - Image

Pernikahan dini di Gresik meningkat dengan 59 dispensasi kawin diajukan hingga Juni 2026. Mayoritas pemohon merupakan pelajar yang hamil saat merajut asmara. (Istimewa)

JawaPos.com - Pernikahan dini  di Kota Santri sepanjang 2026 telah mencapai 59 kasus. Hal tersebut dilihat dari pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA) Gresik. Mayoritas pemohon merupakan pelajar yang hamil saat merajut asmara atau pergaulan bebas.

Panitera Muda Pengadilan Agama Gresik Andik Wicaksono menjelaskan, hingga Juni, pihaknya menerima sebanyak 59 pengajuan dispensasi kawin. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, para pemohon merupakan pasangan muda berusia dibawah 19 tahun.

"Ada 48 berkas yang dikabulkan, 1 ditolak, 2 tidak diterima dan 2 digugurkan," ungkap Andik Wicaksono.

Keputusan itu didasari beragam faktor. Mulai dari kesiapan mental dan emosional calon pasangan. Risiko kesehatan reproduksi, hingga faktor pendidikan para pemohon.

"Masalah kesiapan ekonomi juga berpengaruh. Sehingga kami berharap dispensasi yang diberikan bisa menjaga keutuhan rumah tangga," terang Andik.

Mantan Panitera PA Lumajang itu menjelaskan, pengajuan dispensasi kawin didominasi hubungan asmara remaja yang kebablasan. Alhasil, kondisi itu membuat masing-masing pihak dilema.

"Pertimbangan utama nasib bayi yang akan dilahirkan. Jangan sampai berstatus tidak memiliki orang tua," beber Andik Wicaksono.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Gresik. Antara lain dengan kerja sama MUI untuk menggencarkan edukasi pemahaman kepada masyarakat.

"Angka pengajuan dispensasi kawin di awal 2026 cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya" terang Andik Wicaksono.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Smart Farming Ubah Wajah Tambak Gresik, Petambak Rumput Laut Kini Belajar Digitalisasi hingga Kelola Keuangan Modern - Image
Nasional

Smart Farming Ubah Wajah Tambak Gresik, Petambak Rumput Laut Kini Belajar Digitalisasi hingga Kelola Keuangan Modern

Sabtu, 6 Juni 2026 | 00.20 WIB

DLH Gresik Terjunkan Tim Selidiki Suara Gemuruh dan Bau Menyengat di Gresik Kota Baru - Image
Surabaya Raya

DLH Gresik Terjunkan Tim Selidiki Suara Gemuruh dan Bau Menyengat di Gresik Kota Baru

Kamis, 4 Juni 2026 | 22.36 WIB

Impor LPG Indonesia Tembus 84 Persen, Kilang di Gresik Ini Ikut Menahan Ketergantungan - Image
Energi

Impor LPG Indonesia Tembus 84 Persen, Kilang di Gresik Ini Ikut Menahan Ketergantungan

Rabu, 3 Juni 2026 | 21.26 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore