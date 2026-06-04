DLH Gresik Terjunkan Tim Selidiki Suara Gemuruh dan Bau Menyengat di Gresik Kota Baru

JawaPos.com - Bau menyengat dikeluhkan warga di sejumlah titik di perkotaan Gresik pada Rabu (3/6) malam. Keluhan ramai dilontarkan di sejumlah media sosial, sebab menyengatnya bau itu tidak seperti biasa.

Sekitar pukul 21.30, suara gemuruh terdengar di sekitar kawasan Gresik Kota Baru (GKB) dan sekitarnya. Suara itu berlangsung beberapa menit.

“Suara apa itu, kok ada bau menyengat,” kata Santoso, yang sedang berkunjung ke rumah temannya di GKB.

Tak lama bau cukup menyengat pun tercium warga. Di mana biasanya bau yang ditimbulkan tidak separah malam kemarin.

Warga pun saling melempar keluhan di media sosial. Bahkan warga PPS yang jaraknya lebih jauh pun merasakan bau tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) DLH Gresik Zauji mengatakan, pihaknya sedang menerjunkan tim untuk verifikasi lapangan. Termasuk tim laboratorium lingkungan.

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