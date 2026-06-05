Smart Farming Ubah Wajah Tambak Gresik, Petambak Rumput Laut Kini Belajar Digitalisasi hingga Kelola Keuangan Modern

JawaPos.com — Petambak rumput laut di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, mulai menerapkan digitalisasi usaha dan smart farming melalui program pendampingan Universitas Muhammadiyah Gresik yang berlangsung selama Januari–Agustus 2026. Program ini menyasar peningkatan produktivitas, tata kelola keuangan, kualitas budidaya, serta daya saing petambak melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan koperasi.

Transformasi tersebut hadir melalui program “Digitalisasi Budidaya Rumput Laut Gracilaria untuk Peningkatan Pemasaran Hasil Panen dan Pengelolaan Keuangan melalui Smart Farming di Ujungpangkah, Gresik”.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) itu didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Republik Indonesia Tahun 2026.

Kegiatan utama program digelar di Kantor Koperasi Kelompok Tani Rumput Laut Desa Pangkahkulon pada 31 Mei 2026.

Sebanyak 34 peserta yang terdiri atas pengurus koperasi, anggota Kelompok Tani Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Ujungpangkah, perangkat desa, dan mahasiswa mengikuti pelatihan tersebut.

Bagaimana Digitalisasi Membantu Petambak Rumput Laut?

Digitalisasi menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petambak, mulai dari pencatatan usaha yang masih manual hingga pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik.

Sistem digital juga diharapkan mampu membantu petambak mengambil keputusan usaha secara lebih cepat dan akurat.

Penyampaian materi digitalisasi oleh Umi Chotijah, S.Kom., M.Kom dengan aplikasi berbasis Android dan website smart farming, Minggu (31/5/2026). (Dok. Universitas Muhammadiyah Gresik)

Materi digitalisasi disampaikan oleh Umi Chotijah, S.Kom., M.Kom. Ia memperkenalkan aplikasi berbasis Android dan website smart farming yang dirancang untuk mencatat hasil panen, transaksi penjualan, stok produksi, data anggota, hingga laporan keuangan koperasi secara terpadu.