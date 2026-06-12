Bidik Pasar Servis Kendaraan Jawa Timur, Mobeng Buka Cabang Baru di Surabaya

Mobeng kembali memperluas jaringannya dengan membuka cabang baru di Jalan Pandegiling No. 139 RT. 003, RW.002, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. (Istimewa).
JawaPos.com - Mobeng kembali memperluas jaringannya dengan membuka cabang baru di Jalan Pandegiling No. 139 RT. 003, RW.002, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Mobeng Pandegiling menjadi toko ke-28 yang beroperasi di Indonesia. Kehadiran toko ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan perawatan kendaraan yang mudah, terpercaya, dan terjangkau.
Deputy COO Mobeng, Alfonsius Adriyanto, menilai Jawa Timur memiliki potensi pasar kendaraan yang besar dan terus bertumbuh. Karena itu, perusahaan berencana mempercepat ekspansi di wilayah tersebut.
"Saat ini kami sudah mengoperasikan 9 toko di Jawa Timur, yang tersebar di Surabaya sebanyak 6 toko, Sidoarjo 2 toko, dan Malang 1 toko. Target kami tahun ini membuka 18 toko di Jatim," ujarnya, Jumat (12/6).
Mobeng mengusung konsep layanan servis mobil modern dengan menyediakan berbagai kebutuhan perawatan kendaraan di satu lokasi. Layanan yang tersedia meliputi servis berkala, ganti oli, aki, hingga penggantian ban.
Sebagai bagian dari upaya menjaga performa kendaraan, Mobeng menghadirkan Xten Oli High Mileage (OHM), yang diformulasikan khusus bagi mobil dengan jarak tempuh tinggi agar mesin tetap bekerja optimal.
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"Produk ini dirancang untuk membantu menjaga performa mesin, mengurangi gesekan, serta memberikan perlindungan optimal agar mesin tetap bekerja maksimal dan nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari," imbuhnya.
Melalui kampanye "Solusi Keren Mobil Seken", Mobeng menyasar pemilik mobil bekas yang ingin menjaga kondisi kendaraan tetap prima tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan yang terlalu besar.
Perusahaan mengombinasikan layanan profesional, penggunaan produk berkualitas, serta pemeriksaan menyeluruh agar kendaraan bekas tetap aman, nyaman, dan memiliki performa yang terjaga.
Selain menghadirkan berbagai layanan, Mobeng juga mengedepankan kenyamanan pelanggan melalui sistem pelayanan yang transparan, harga kompetitif, serta garansi pada setiap pekerjaan yang dilakukan.
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