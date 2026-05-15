VinFast Perluas Jaringan Global, Targetkan 1.100 Bengkel EV pada 2026

JawaPos.com - Dalam rangkaian VinFast Global Business Conference yang berlangsung pada 4–10 Mei 2026, VinFast mengumumkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) bersama 29 mitra layanan purnajual dari berbagai negara.

Forum ini menjadi momentum pertama yang mempertemukan lebih dari 200 investor dan mitra bisnis internasional dalam satu agenda, termasuk pihak yang telah maupun akan mendukung ekspansi VinFast di kawasan Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, India, Indonesia, Filipina, hingga Kazakhstan.

Melalui kerja sama ini, para mitra di berbagai negara akan mengembangkan fasilitas layanan kendaraan listrik sesuai standar internasional VinFast. Untuk menjaga kualitas layanan yang seragam, VinFast menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi teknisi global, penerapan prosedur operasional terpadu, sistem pengawasan mutu yang konsisten, serta dukungan distribusi suku cadang dengan target pengiriman maksimal 24 jam di pasar utama.

Strategi global VinFast sendiri berangkat dari pengalaman operasional dan kemampuan layanan purnajual yang telah dibangun di Vietnam. Hingga akhir 2025, perusahaan telah memiliki hampir 400 bengkel layanan di Vietnam, sehingga total jaringan global VinFast kini mendekati 800 fasilitas.

Berbekal pencapaian tersebut, VinFast menargetkan jumlah jaringan globalnya meningkat menjadi lebih dari 1.100 bengkel pada 2026 yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Pengembangan jaringan dilakukan melalui berbagai model bisnis, mulai dari dealer ritel, layanan untuk armada dan transportasi, hingga kerja sama dengan bengkel independen lokal.

Bui Viet Hung, Deputy CEO Global Aftersales VinFast, mengatakan, bahwa tujuan perusahaan bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi membangun ekosistem layanan purnajual yang berpusat pada pelanggan dan mampu menghadirkan pengalaman terbaik di tingkat global.

“Kami juga berkomitmen membawa budaya layanan bintang lima serta semangat dedikasi khas Vietnam ke pasar global untuk menciptakan pengalaman yang berbeda bagi pelanggan internasional. Inilah komitmen jangka panjang VinFast dalam mendukung transisi menuju mobilitas listrik,” kata Bui Viet Hung dalam keterangannya, Jumat (15/5).