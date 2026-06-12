ITS Ciptakan Kapal Pembersih Sampah Tanpa Awak, Sudah Diuji Coba di Bali dan Kalimantan

JawaPos.com - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali menghadirkan inovasi di bidang kemaritiman, yakni kapal pembersih sampah tanpa awak, yang telah diuji coba di Bali dan Kalimantan.

Rektor ITS, Prof. Bambang Pramujati menyebut inovasi ini berangkat dari keprihatinan tim peneliti Departemen Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, terkait permasalahan sampah di perairan Indonesia.

Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya menjadi konsen pemerintah dan pemerhati lingkungan. Kapal pembersih sampah ini menjadi bukti pengaplikasian iptek dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.

“Jadi ini teknologinya sederhana, tetapi InsyaAllah manfaatnya besar, sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami (ITS) sebagai kampus yang berdampak,” tutur Bambang di kampus ITS, Jumat (12/6).

Senada, Ketua tim peneliti Kapal Pembersih Sampah Tanpa Awak, Hasanudin menyampaikan bahwa inovasi ini hadir untuk menjawab kekhawatiran atas tingginya pencemaran mikroplastik pada ekosistem laut.

"Sampah kiriman di wilayah pesisir menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hayati, jika tidak ditangani segera, ekosistem laut kita jadi taruhan,” ucap dosen di Fakultas Teknologi Kelautan ITS tersebut.

Kapal pembersih ini dirancang dengan konsep sederhana agar mudah digunakan serta dirawat oleh masyarakat setempat. Desain yang diterapkan juga mengutamakan kemudahan operasional bagi warga pesisir.

“Kami sengaja mendesain kapal tanpa awak ini dengan sistem yang sederhana namun kuat, karena memang ditargetkan untuk masyarakat pesisir,” terang dosen dengan bidang keahlian Desain Kapal ini.

Bagian depan kapal dibuat sirip pengatur yang berfungsi mengumpulkan sampah ke keranjang penampung di bagian tengah saat armada kapal bergerak.