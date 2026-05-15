Kunjungi Kebun Kita Malaysia, Mahasiswa Biologi ITS Selami Pertanian Berkelanjutan Berbasis Zero Waste

JawaPos.com — Dalam rangka penguatan sustainable farming di Surabaya, Mahasiswa Departemen Biologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menjalani kunjungan ke Kebun Kita di Petaling Jaya, Malaysia. Kebun yang juga dikenal sebagai Green Street Farm ini merupakan contoh nyata penerapan Recirculating Aquaculture System (RAS) akuaponik yang mengedepankan konsep keberlanjutan dan zero waste.

Koordinator Program Global Community Outreach (GCO) Biologi ITS 2026 Dr rer.nat Arif Luqman SSi MT menekankan bahwa penguatan sektor Green Farming menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan urbanisasi saat ini. Beliau turut memaparkan praktik pertanian hijau seperti akuaponik tidak lagi dapat dipandang sebagai hobi semata, melainkan sebuah strategi ketahanan pangan yang mampu menjawab tantangan keberlanjutan.

Pria asal Mojokerto tersebut menambahkan, program GCO sendiri didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui program Equity guna membuka akses pendidikan serta pengabdian masyarakat secara inklusif. Dukungan tersebut memungkinkan rancangan kegiatan yang tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi melibatkan penanaman kepekaan sosial terhadap ketahanan pangan global.

Arif melanjutkan, kunjungan ini menjadi media pembelajaran langsung bagi mahasiswa. Mereka mengamati secara teknis cara kerja dual-system budi daya yang menyatukan aquaponik dan akuakultur melalui sistem resirkulasi air tertutup. Tidak hanya observasi, mahasiswa turut terlibat langsung dalam kegiatan memanen kangkung, membuat dan memformulasi pelet, mencatat kualitas air, dan mengidentifikasi tahapan nitrifikasi. “Hasil kunjungan ini berpotensi menjadi bekal adaptasi teknologi serupa di ITS,” ujar Alumnus Universitas Tübingen itu.

Model pertanian terpadu yang diadopsi oleh Kebun Kita menerapkan prinsip kerja RAS, di mana pendekatan ini memadukan budidaya ikan lele dengan sayuran hidroponik organik dalam satu siklus tertutup. Metode tersebut dinilai efisien dalam memanfaatkan buangan yang sudah tidak bernilai, menjunjung tinggi konsep zero waste. Sistem ini tidak mengenal konsep limbah sebagai masalah, melainkan sebagai bahan baku yang belum selesai dimanfaatkan.

Salah satu mahasiswa biologi ITS saat memperhatikan penjelasan Yan Neuhoff mengenai sektor budidaya tanaman hidroponik dengan sistem perairan tertutup. (Istimewa).

Yan Neuhoff selaku pengelola Green Street Farm menjelaskan, prinsip kerja RAS di Kebun Kita bertumpu pada daur ulang air dan nutrisi secara terus-menerus. Sistem tersebut mengonversi seluruh limbah akuakultur menjadi dua bentuk pupuk alami. Limbah cair yang terkandung dalam air kolam digunakan untuk menyuburkan kangkung hidroponik, sedangkan limbah padat berupa feses diolah menjadi kompos bagi pohon pisang serta kebun buah di sekitarnya.

Dalam prosesnya, feses lele disaring dalam unit pemisah padatan untuk menghasilkan pupuk padat siap guna. Sedangkan, air kolam yang mengandung amonia dipompa menuju biofilter dan diolah oleh bakteri nitrifikasi menjadi nutrisi tanaman. “Metode ini mengintegrasikan filtrasi mekanik untuk menyaring ekskremen serta filtrasi biologis melalui oksidasi amonia menjadi nitrat hingga siap diserap kangkung hidroponik,” papar pria peraih Anugerah Elite Award dalam Malaysia Global Sustainability Awards 2025 tersebut.

Sistem resirkulasi di Kebun Kita mampu mendaur ulang lebih dari 95 persen air tanpa membuangnya ke saluran kota, sekaligus menjaga kualitas air tetap optimal. Berkat RAS, diperoleh keuntungan ganda berupa panen ikan lele organik berukuran besar dan sayuran kangkung segar bebas pestisida. Prinsip utama yang dipegang Kebun Kita adalah memandang setiap limbah sebagai aset yang belum ditempatkan pada fungsi yang tepat.

Di samping itu, sistem ini juga mengoptimalkan pemanfaatan sisa makanan rumah tangga. Ikan lele yang ditempatkan dalam tangki dibesarkan menggunakan pelet bergizi tinggi. Pelet tersebut diproduksi secara mandiri dari beragam sampah makanan dapur. “Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada bahan organik yang terbuang sia-sia dalam siklus budidaya, disertai pemantauan nutrisi yang terukur,” terang Yan.



Pria berkebangsaan Jerman tersebut turut melibatkan langsung warga sekitar dalam pengelolaan sistem RAS. Keterlibatan ini menciptakan lapangan kerja lokal sekaligus meningkatkan pemberdayaan komunitas. Hal tersebut ditekankan sebagai kunci agar keberlanjutan tidak hanya berhenti pada tahap proyek percontohan, melainkan terdorong menjadi praktik rutin yang terintegrasi dalam kehidupan jangka panjang.