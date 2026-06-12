Lima Bulan Pertama 2026, Kasus TBC di Surabaya Tembus 4.191 Orang

Ilustrasi kegiatan tracing dan skrining TBC di fasilitas pelayanan kesehatan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Kasus Tuberkulosis (TBC) di Surabaya masih menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 4.191 warga terdiagnosis penyakit tersebut.
Kepala Dinkes Surabaya Billy Daniel Messakh menjelaskan, dari total kasus yang ditemukan, sebanyak 4.078 pasien tergolong TBC sensitif obat (SO), sedangkan 113 lainnya merupakan kasus TBC resistan obat (RO).
"Dari estimasi 11.412 kasus TBC pada 2026, sebanyak 4.191 kasus berhasil ditemukan. Saat ini, sebanyak 4.166 pasien TBC tengah menjalani pengobatan di seluruh fasyankes di Surabaya," ujarnya, Jumat (12/6).
Untuk kasus kategori TBC sensitif obat, sebanyak 3.443 pasien atau sekitar 84,43 persen telah memulai pengobatan. Sementara itu, 90 dari 113 pasien TBC resistan obat sudah menjalani terapi.
Billy menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak tinggal diam. Upaya penanggulangan TBC melalui kegiatan tracing dan screening, terus dilakukan secara rutin di sejumlah wilayah.
"Kita punya kegiatan untuk tracing dan screening. Di Surabaya ada 5 area yang setiap minggu itu kita lakukan kegiatan tersebut, baik terhadap orang yang kontak langsung dengan pasien TBC maupun tidak bergejala," imbuhnya.
Kinerja penanganan TBC di Surabaya pun menunjukkan hasil positif. Tingkat keberhasilan pengobatan atau Treatment Success Rate (TSR) TBC SO mencapai 89,36 persen, dengan angka kematian pasien sebesar 1,80 persen.
Baca Juga:Pramono Buka Jakarta Fair Kemayoran 2026, Targetkan Transaksi Rp 8 Triliun: Ini Jadwal, Promo, dan Harga Tiketnya
Sebagai langkah pencegahan penularan, Dinkes Surabaya telah melaksanakan 2.461 investigasi kontak. Sebanyak 2.729 orang yang tinggal serumah dengan pasien juga menerima terapi pencegahan TBC.
"Sementara capaian skrining (dari periode Januari - Mei 2026) telah menjangkau 644.201 penduduk atau 45,78 persen dari target 50 persen jumlah penduduk (Surabaya) yang harus diskrining," pungkas Billy.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang