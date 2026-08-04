Resep Bihun Goreng Surabaya ala Rumahan, Bumbunya Meresap dan Bikin Nagih

Resep Bihun Goreng Khas Surabaya yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com - Bihun goreng khas Surabaya menjadi salah satu hidangan sederhana yang memiliki cita rasa istimewa. Perpaduan bumbu tradisional, aroma ebi, serta tekstur bihun yang lembut membuat menu ini banyak digemari.
Sajian ini cocok dinikmati kapan saja, mulai dari menu sarapan, makan siang, hingga hidangan malam bersama keluarga. Selain rasanya yang lezat, cara membuat bihun goreng Surabaya juga cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bihun goreng khas Surabaya yang gurih, nikmat, dan mudah dibuat sendiri di rumah.
Iris tipis wortel dan kubis, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Potong dada ayam fillet sesuai selera agar lebih mudah tercampur dengan bihun.
Masukkan bihun jagung ke dalam air mendidih. Rebus selama kurang lebih dua menit hingga teksturnya cukup lunak.
Setelah matang, angkat bihun lalu tiriskan. Letakkan dalam wadah dan sisihkan.
Masukkan bawang merah, bawang putih, merica bulat, ebi, terasi udang, dan sedikit air ke dalam chopper atau blender.
Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut dan tercampur rata.
Panaskan minyak dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tumis hingga harum.
Tambahkan garam dan aduk kembali hingga bumbu matang serta aromanya semakin keluar.
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