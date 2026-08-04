Resep Bihun Goreng Surabaya ala Rumahan, Bumbunya Meresap dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Bihun goreng khas Surabaya menjadi salah satu hidangan sederhana yang memiliki cita rasa istimewa. Perpaduan bumbu tradisional, aroma ebi, serta tekstur bihun yang lembut membuat menu ini banyak digemari.

Sajian ini cocok dinikmati kapan saja, mulai dari menu sarapan, makan siang, hingga hidangan malam bersama keluarga. Selain rasanya yang lezat, cara membuat bihun goreng Surabaya juga cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bihun goreng khas Surabaya yang gurih, nikmat, dan mudah dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Bihun Goreng Khas Surabaya 1 bungkus bihun jagung

1 buah wortel

150 gram kubis atau kol

150 gram dada ayam fillet

2 butir telur ayam

200 ml air

2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur

1 batang bawang prei Bahan Bumbu Halus 100 gram bawang merah

40 gram bawang putih

1,5 sendok makan ebi

½ sendok teh terasi udang

1 sendok teh merica bulat

Air secukupnya Cara Membuat Bihun Goreng Khas Surabaya Siapkan bahan utama Iris tipis wortel dan kubis, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Potong dada ayam fillet sesuai selera agar lebih mudah tercampur dengan bihun.

Rebus bihun Masukkan bihun jagung ke dalam air mendidih. Rebus selama kurang lebih dua menit hingga teksturnya cukup lunak.

Setelah matang, angkat bihun lalu tiriskan. Letakkan dalam wadah dan sisihkan.

Buat bumbu halus Masukkan bawang merah, bawang putih, merica bulat, ebi, terasi udang, dan sedikit air ke dalam chopper atau blender.

Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut dan tercampur rata.

Tumis bumbu Panaskan minyak dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tumis hingga harum.