57 Korban KMP Mutiara Sentosa II Dievakuasi KN Masalembu Menuju Surabaya

JawaPos.com - Sebanyak 57 korban insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, sedang perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan puluhan korban tersebut dievakuasi dari KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar ke Kapal TB Hasnur di Perairan Masalembu. Korban lalu dipindahkan lagi ke KN Masalembo.

"Yang di laut masih ada penumpang yang berada di TB Husnur di perairan Masalembu, lalu ditransfer ke KN Masalembo untuk dibawa ke (Pelabuhan) Tanjung Perak Surabaya," tuturnya, Senin (3/8).

Nanang memperkirakan KN Masalembo tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada siang hingga malam hari. Estimasi tersebut bergantung pada kelancaran proses transfer korban dari kapal sebelumnya.

Sementara itu, hasil verifikasi terbaru menunjukkan jumlah penumpang KMP Mutiara Sentosa II sebanyak 236 orang. Sebelumnya tercatat 286 penumpang, namun 50 orang dalam manifes dipastikan tidak ikut berlayar.

"Secara matematis tinggal dua orang (korban KMP Mutiara Sentosa yang masih dalam pencarian), tetapi kami masih mengonfirmasi kembali manifest kepada pihak owner untuk memastikan validitas data tersebut," imbuhnya.

Dalam operasi pencarian dan evakuasi, tim SAR gabungan mengerahkan sedikitnya 10 kapal. Lima kapal telah berhasil membawa korban ke Surabaya, sementara lima kapal lainnya masih melanjutkan proses evakuasi di lokasi kejadian.

Kronologi singkat KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kapal tersebut melayani rute utama Surabaya - Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.