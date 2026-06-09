Gaji ke-13 ASN Surabaya 2026 Mulai Diproses, Kapan Cairnya?

JawaPos.com - Kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah memastikan pembayaran gaji ke-13 tahun ini tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, pihaknya berkomitmen melaksanakan pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri. Kebijakan tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/3183/SJ.

"Kami berkomitmen melaksanakan pembayaran gaji ke-13 sesuai ketentuan yang berlaku. Proses dilakukan melalui tahap administrasi dan penatausahaan keuangan daerah agar tepat sasaran dan akuntabel," ujar Wiwiek Widayati, Selasa (9/6).

Wiwiek menjelaskan, berdasar regulasi tersebut, pemberian gaji ke-13 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Pemberian gaji ke-13 ASN Pemkot Surabaya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Wiwiek.

Dia menjelaskan, PPPK yang belum genap bekerja satu tahun tetap berhak menerima gaji ke-13. Namun, besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan lama masa kerja dan penghasilan bulanan yang diterima.

Sementara itu, PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk dalam kategori penerima gaji ke-13 sesuai ketentuan pemerintah. Mengenai jadwal pencairan, pembayaran gaji ke-13 dapat mulai dilakukan pada Juni 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026 dan surat edaran pemerintah pusat.

"Besaran gaji ketiga belas didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Terkait jadwal pembayaran, gaji ke-13 dapat dibayarkan paling cepat bulan ini," terang Wiwiek Widayati.