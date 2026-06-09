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Novia Herawati
Selasa, 9 Juni 2026 | 22.29 WIB

Lion Group Gelar BookCabin Travel Fair 2026 di Surabaya, Tebar Tiket Murah hingga Cashback

BookCabin, OTA milik Lion Group akan menggelar BookCabin Travel Fair 2026 di Surabaya. (Humas BookCabin) - Image

BookCabin, OTA milik Lion Group akan menggelar BookCabin Travel Fair 2026 di Surabaya. (Humas BookCabin)

JawaPos.com - Setelah sukses di Makassar dan Jakarta, BookCabin selaku Online Travel Agent (OTA) di bawah naungan Lion Group, kembali menggelar BookCabin Travel Fair di Tunjungan Plaza Surabaya pada 12-14 Juni 2026. 

Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan pameran ini bisa menjadi kesempatan emas bagi warga Surabaya untuk mendapatkan akomodasi dengan harga termurah. 

"Apalagi libur sekolah sebentar lagi. Di BookCabin Travel Fair, anda bisa merencanakan perjalanan lebih awal dengan berbagai promo spesial, dan menikmati kemudahan perjalanan dalam satu aplikasi," ujarnya, Selasa (9/6). 

Bagi sebagian keluarga, libur sekolah adalah waktu yang dinanti untuk berwisata bersama. Bagi para perantau, momen ini menjadi kesempatan untuk pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga.

Danang menyebut Lion Group telah memetakan 4 kebutuhan utama perjalanan warga Surabaya, yakni wisata hemat, perjalanan keluarga, keperluan bisnis, dan paket ibadah umrah dengan biaya terjangkau.

Seluruh segmen tersebut menjadi fokus perusahaan dalam menghadirkan penawaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pelanggan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan harga kompetitif.

"BookCabin Travel Fair 2026 ini juga upaya perusahaan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat agar tetap bisa bepergian menjelang maupun saat musim liburan yang biasanya terjadi pada pertengahan tahun," imbuh Danang.

BookCabin Travel Fair hadir di Surabaya dengan berbagai promo menarik, mulai dari tiket penerbangan domestik dan internasional, paket umrah, cashback CabinPoints, hingga berbagai keuntungan eksklusif lainnya.

"Setiap hari selama acara berlangsung, pengunjung berkesempatan membawa pulang tiket penerbangan gratis melalui berbagai aktivitas, kuis, dan program spesial yang disiapkan," terangnya. 

Ada juga Hujan Cashback Cabin Points Hingga 1 Juta. Cabin Points dapat digunakan kembali sebagai potongan harga untuk pembelian tiket berikutnya. Semakin banyak transaksi, semakin besar keuntungan yang diperoleh.

"Kami menargetkan sedikitnya seribu pengunjung per hari selama penyelenggaraan BookCabin Travel Fair di Surabaya, dengan nilai transaksi grup atau kelompok yang diproyeksi mencapai Rp 100 juta," tukas Danang.

Editor: Estu Suryowati
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