Objek Wisata Jati Sewu Milik Ketua Parpol Belum Kantongi Izin dan Sertifikasi, Pemkab Gresik Bentuk Tim Pengawas

JawaPos.com - Usai meninggalnya bocah 6 tahun karena tenggelam di objek wisata Jati Sewu di Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, memunculkan sejumlah fakta baru. Selain perizinan dasar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), wahana yang dimiliki Ketua Komisi II DPRD Gresik itu juga tanpa penjaga bersertifikasi.

Objek wisata seluas 3.000 meter persegi itu memiliki beragam wahana. Di antaranya seperti kolam renang, waterboom, permainan outdoor seperti rel kereta danau, flying fox, ATV hingga sepeda air.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekrafbudpora) Gresik drg Saifudin Ghozali mengatakan, sejauh ini belum ada daftar sertifikasi pengelola di wisata Jati Sewu. Hingga kini, Pemkab Gresik telah melakukan tiga kali sertifikasi bagi pegiat wisata di Kota Pudak.

"Terakhir April 2026. Namun program sertifikasi Pemkab Gresik itu kuota terbatas. Karena itu perlu juga inisiatif pengelola untuk mengajukan,” ucap Saifudin Ghozali.

Dia mengakui, objek wisata Jati Sewu masuk kategori risiko tinggi. Sehingga memerlukan perizinan yang lebih lengkap. “Kalau skala menengah rendah itu cukup di OSS dan itu sudah ada,” ucap dia.

Saat ini, dengan wahana yang dimiliki, skala risiko Jati Sewu naik menjadi menengah tinggi. “Nanti rekomendasi yang mengeluarkan provinsi setelah izin-izin dipenuhi seperti PBG hingga lingkungan,” ujar Ghozali.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon siang kemarin, Wongso Negoro mengaku objek wisata tersebut terdapat cukup banyak penjaga. Sedangkan kedalaman kolam hanya 1,5 meter.

“Kolam hanya 1,5 meter saja. Ada banyak penjaganya,” ujar Wongso Negoro.