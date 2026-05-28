Rekomendasi 15 Kuliner Hidden Gem di Gresik, Kelezatan Nasi Krawu yang Legendaris Sampai Otak-Otak Bandeng

Ilustrasi lauk nasi krawu/YouTube @BansosPedia
JawaPos.com - Kuliner Gresik termasuk hidden gem dan masih underrated dan belum banyak diketahui wisatawan.
Padahal, cita rasanya begitu khas karena perpaduan berbagai budaya. Mulai dari rasa khas Jawa Timuran yang cenderung pedas, perpaduan kuliner arab yang kaya rempah, sampai sentuhan masakan Madura yang gurih dan lezat.
Salah satu yang paling populer adalah nasi krawu dengan aneka lauk dan porsi melimpah. Selain itu, tidak lupa otak-otak bandeng khas Gresik yang juga menjadi primadona.
Di tengah padatnya aktivitas, sempatkan untuk berburu kuliner di kota ini, karena hampir semua hidangannya memiliki cita rasa yang sulit dilupakan dan tidak pernah gagal menggoyang lidah.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @BansosPedia, 15 masakan khas Gresik ini tidak pernah mengecewakan lidah anda.
Jenang Asta
Jenang asta adalah makanan manis khas Gresik. Jenang asta mirip seperti dodol dengan bahan dasar beras ketan, santan, gula pasir, dan taburan wijen jenang asta ini bertekstur kenyal, lembut, dan manis legit. Jenang asta dijual dengan berbagai warna yang menarik.
Sayur Menir
Sayur menir adalah jenis sayur bening khas Jawa Timur. Sayur menir menjadi unik, karena dibuat dari kangkung dan potongan beras (menir). Sayur menir memiliki rasa segar dengan aroma rempah kunci yang kuat. Sayur menir cocok dikonsumsi bersama udang goreng, dadar jagung, ikan goreng, ataupun pepes ikan.
Martabak Usus
Martabak usus juga menjadi kuliner yang wajib anda coba. Martabak usus ini dijual dengan harga 2.500 saja perbiji. Martabak usus diisi dengan bihun, sayur wortel, serta usus ayam bumbu pedas yang lezat. Martabak usus memiliki tekstur gurih dengan tekstur crunchy di luar dan full topping di dalam.
Gajih Pinggir
Gajih pinggir merupakan olahan dari ikan bandeng. Telur dan jeroan ikan bandeng. Ikan bandeng ini kemudian ditumis dengan bumbu rahasia yang khas. Rasanya pedas, gurih, dan sedikit manis, cocok untuk teman makan nasi.
