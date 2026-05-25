Polres Gresik Bekuk 1 Pelaku Perampok Bersenpi, 6 Lainnya Masih DPO

Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus salah seorang pelaku berinisial F. Tim penyidik pun tengah memburu 6 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat. (Istimewa)
JawaPos.com-Kasus perampokan bersenjata api (senpi) di Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo pada 14 April 2025 lalu mulai menunjukkan titik terang. Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus salah seorang pelaku berinisial F. Tim penyidik pun tengah memburu 6 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat.
Kelihaian para pelaku dalam beraksi cukup menghambat petugas Polres Gresik melakukan pengejaran. Beruntung, dari berbagai bukti yang dikumpulkan, terindikasi bahwa aksi tersebut dilakukan oleh bandit spesialis perampokan bersenjata api asal wilayah Sampang Madura.
Alhasil, tersangka berinisial F berhasil diringkus petugas Polres Gresik di kediamannya, Desa Bataporo Barat, Kecamatan Kedundung. Petugas pun terpaksa memberikan tindakan tegas dengan melumpuhkan kaki pelaku.
”Melawan petugas dan berusaha melarikan diri saat kami amankan,” ujar Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan.
Hasil interogasi, F pun mengakui perbuatannya. Bahkan telah merencanakan aksi perampokan tersebut bersama 6 orang rekannya. ”Masih kami lakukan pengejaran, seluruhnya berstatus DPO,” jelas Andi Muh Asyraf Gunawan.
F berperan sebagai eksekutor. Pria 43 tahun itu juga yang menembakan senjata api hingga mengenai kaki korban. Sialnya, barang bukti senjata api tersebut masih dibawa pelaku lainnya.
Baca Juga:Pemprov Jatim Kucurkan Bansos Rp 1,8 Miliar di Kediri, Buruh Rokok hingga Disabilitas Kebagian
”Mohon waktu untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar Alumnus Akpol 2024 itu.
Sebelumnya, aksi kriminal para pelaku menimpa pegawai SPBU Junaidatur Rabiah dan Hermanto. Keduanya dicegat komplotan pria bermotor saat membawa uang senilai Rp 130 juta. ”Rencananya akan disetor ke bank,” beber Hermanto.
Keduanya tidak menyadari bahwa telah dibuntuti pelaku saat berangkat dari SPBU 5461123 Damarasih Kecamatan Driyorejo. Hingga akhirnya pelaku menghadang motor korban saat melintasi kawasan Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik