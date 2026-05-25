Polres Gresik Bekuk 1 Pelaku Perampok Bersenpi, 6 Lainnya Masih DPO

JawaPos.com-Kasus perampokan bersenjata api (senpi) di Jalan Raya Krikilan, Kecamatan Driyorejo pada 14 April 2025 lalu mulai menunjukkan titik terang. Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus salah seorang pelaku berinisial F. Tim penyidik pun tengah memburu 6 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat.

Kelihaian para pelaku dalam beraksi cukup menghambat petugas Polres Gresik melakukan pengejaran. Beruntung, dari berbagai bukti yang dikumpulkan, terindikasi bahwa aksi tersebut dilakukan oleh bandit spesialis perampokan bersenjata api asal wilayah Sampang Madura.

Alhasil, tersangka berinisial F berhasil diringkus petugas Polres Gresik di kediamannya, Desa Bataporo Barat, Kecamatan Kedundung. Petugas pun terpaksa memberikan tindakan tegas dengan melumpuhkan kaki pelaku.

”Melawan petugas dan berusaha melarikan diri saat kami amankan,” ujar Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan.

Hasil interogasi, F pun mengakui perbuatannya. Bahkan telah merencanakan aksi perampokan tersebut bersama 6 orang rekannya. ”Masih kami lakukan pengejaran, seluruhnya berstatus DPO,” jelas Andi Muh Asyraf Gunawan.

F berperan sebagai eksekutor. Pria 43 tahun itu juga yang menembakan senjata api hingga mengenai kaki korban. Sialnya, barang bukti senjata api tersebut masih dibawa pelaku lainnya.

”Mohon waktu untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar Alumnus Akpol 2024 itu.

Sebelumnya, aksi kriminal para pelaku menimpa pegawai SPBU Junaidatur Rabiah dan Hermanto. Keduanya dicegat komplotan pria bermotor saat membawa uang senilai Rp 130 juta. ”Rencananya akan disetor ke bank,” beber Hermanto.