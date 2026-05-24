Polisi Gresik Ringkus Sindikat Pencuri Modus Penumpang Ojol, Hendak Dijual ke Wilayah Madura

JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Menganti berhasil meringkus RH. Pria 33 tahun itu merupakan tersangka yang nekat membegal pengemudi ojol di kawasan Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, pada Rabu (20/5) malam. Pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman menjelaskan, pelaku merupakan residivis kasus serupa. RH merupakan sindikat spesialis curanmor asal Desa Banjartabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. RH terbukti menggasak motor korban dengan menyamar sebagai penumpang ojol.

”Kami amankan di tempat kos. Beserta barang bukti sepeda motor L 6338 CAF milik korban,” ujar Arif.

Bahkan, RH sudah berencana untuk menjual motor hasil curian itu ke wilayah Madura. Beruntung, remote kunci motor masih dalam penguasaan korban. Sehingga menghambat pelaku untuk segera menjual motor ke para penadah.

”Sudah ada upaya membongkar rumah kunci. Beruntung pelaku bisa kami amankan terlebih dahulu pada Kamis (21/5) malam,” beber Alumnus Akpol 2016 itu.

Petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa pipa besi yang digunakan untuk menyerang korban, handphone, dan kunci T milik pelaku. Di hadapan petugas, RH mengaku nekat mencuri lantaran terlilit utang.

”Sehari-haru kerja kuli bangunan. Namun sedang sepi garapan,” ungkap Arif Rahman.

Sebelumnya, aksi begal menimpa pengemudi ojek online (ojol) Andy Sebabstian pada Rabu (20/5) malam. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Bermula pria 29 tahun itu mendapat orderan penumpang dari kawasan Tanjung Perak Kota Surabaya. Menuju Dusun Hendrosalam, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti.