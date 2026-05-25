Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Senin, 25 Mei 2026 | 13.10 WIB

Pemprov Jatim Kucurkan Bansos Rp 1,8 Miliar di Kediri, Buruh Rokok hingga Disabilitas Kebagian

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan bantuan sosial Rp 1,8 miliar ke masyarakat Kota Kediri. (Humas Pemprov Jatim) - Image

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan bantuan sosial Rp 1,8 miliar ke masyarakat Kota Kediri. (Humas Pemprov Jatim)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengucurkan bantuan sosial dan tali asih senilai Rp 1,819 miliar untuk masyarakat Kota Kediri, termasuk menyasar buruh rokok dan disabilitas.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bantuan sosial ini adalah bentuk kepedulian pemerintah bagi masyarakat ekonomi rentan. Ia memastikan penyaluran bansos dilakukan tepat sasaran 

"Hari ini, penyaluran bansos senilai Rp 1,8 miliar adalah bagian komitmen Pemprov Jawa Timur memperkuat perlindungan sosial, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan,” ujarnya, Minggu (24/5). 

Menurut Khofifah, program bansos merupakan implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya Jatim Sejahtera yang menjadi pijakan dalam mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. 

Selain itu bansos juga menjadi upaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal. “Tentu kami berikhtiar untuk terus menghadirkan kesejahteraan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi masyarakat Jatim," tambahnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial melalui perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis data terpadu.

“Sebagai prioritas utama, kami terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial lewat perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis data terpadu,” tegas Khofifah.

Tak hanya itu, ia juga menekankan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diharapkan mampu memberikan efek pengungkit (multiplier effect) terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

“Saya selalu sampaikan ke panjenengan semua supaya menggunakan bantuan ini selain memenuhi kebutuhan dasar, juga untuk meningkatkan kemandirian dan menumbuhkan semangat kewirausahaan,” serunya.

Adapun total bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Kota Kediri mencapai Rp 1,794 miliar, dengan rincian PKH Plus untuk 485 keluarga, masing-masing Rp 2 juta per tahun.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Temui Ribuan Buruh di May Day 2026, Gubernur Jatim Khofifah Janji Kawal Perda Pesangon - Image
Surabaya Raya

Temui Ribuan Buruh di May Day 2026, Gubernur Jatim Khofifah Janji Kawal Perda Pesangon

Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.09 WIB

Bertemu Dubes Arab Saudi, Gubernur Khofifah Bahas Peluang Jatim Jadi Pemasok Logistik Haji - Image
Haji

Bertemu Dubes Arab Saudi, Gubernur Khofifah Bahas Peluang Jatim Jadi Pemasok Logistik Haji

Kamis, 30 April 2026 | 18.00 WIB

3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Ini Respons Gubernur Khofifah - Image
Surabaya Raya

3 Kepala Daerah di Jatim Terjaring OTT KPK, Ini Respons Gubernur Khofifah

Selasa, 14 April 2026 | 19.33 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore