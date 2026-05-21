Mudahkan Wali Murid, Dispendik Surabaya Buka Posko SPMB di SD-SMP Negeri

JawaPos.com - Menjelang pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) Kota Surabaya jenjang SD - SMP Negeri, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya membuka posko konsultasi.

Melansir dari website https://spmb.surabaya.go.id/, SPMB SD Negeri dibuka 2 - 18 Juni 2026, sementara SPMB SMP Negeri dibuka 22 - 24 Juni 2026. Posko rencananya hadir di SD-SMP negeri se-Kota Surabaya.

Sekretaris Dispendik Kota Surabaya, Putri Aisyah Mahanani mengatakan, posko SPMB akan dibuka efektif pada pekan ini. Adanya posko ini, akan memudahkan orang tua untuk mengetahui informasi soal SPMB di Kota Pahlawan.

“Pekan ini sudah mulai efektif bersamaan (posko konsultasi). Selanjutnya, kami akan merilis mengenai (pelaksanaan detail) SPMB,” tutur Putri kepada awak media di Surabaya, Kamis (21/5).

Putri menjelaskan, adanya posko SPMB SD-SMP ini, masyarakat cukup datang ke sekolah-sekolah terdekat untuk berkonsultasi. Dengan cara ini, akan membantu masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Dispendik.

“Jadi seluruh pertanyaan mengenai (pelaksanaan) SPMB bisa disampaikan ke petugas posko di sekolah. Tidak perlu jauh-jauh ke kantor dinas,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dispendik juga segera meluncurkan uji coba website SPMB untuk jenjang SD-SMP pada 22 Mei mendatang.

Rencananya, uji coba website untuk jenjang SMP akan dilakukan dua kali, yakni pada tanggal 22 dan 28 Mei 2026. Selanjutnya akan ada tahap dua pada Juni mendatang.

"Tahapan uji coba ini sekaligus memberikan pemahaman kepada wali murid mengenai SPMB,” terangnya.