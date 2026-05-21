Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Kamis, 21 Mei 2026 | 19.01 WIB

Mudahkan Wali Murid, Dispendik Surabaya Buka Posko SPMB di SD-SMP Negeri

Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuka posko konsultasi SPMB 2026 di seluruh SD dan SMP Negeri. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Dinas Pendidikan Kota Surabaya membuka posko konsultasi SPMB 2026 di seluruh SD dan SMP Negeri. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Menjelang pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) Kota Surabaya jenjang SD - SMP Negeri, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya membuka posko konsultasi.

Melansir dari website https://spmb.surabaya.go.id/, SPMB SD Negeri dibuka 2 - 18 Juni 2026, sementara SPMB SMP Negeri dibuka 22 - 24 Juni 2026. Posko rencananya hadir di SD-SMP negeri se-Kota Surabaya.

Sekretaris Dispendik Kota Surabaya, Putri Aisyah Mahanani mengatakan, posko SPMB akan dibuka efektif pada pekan ini. Adanya posko ini, akan memudahkan orang tua untuk mengetahui informasi soal SPMB di Kota Pahlawan.

“Pekan ini sudah mulai efektif bersamaan (posko konsultasi). Selanjutnya, kami akan merilis mengenai (pelaksanaan detail) SPMB,” tutur Putri kepada awak media di Surabaya, Kamis (21/5).

Putri menjelaskan, adanya posko SPMB SD-SMP ini, masyarakat cukup datang ke sekolah-sekolah terdekat untuk berkonsultasi. Dengan cara ini, akan membantu masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Dispendik.

“Jadi seluruh pertanyaan mengenai (pelaksanaan) SPMB bisa disampaikan ke petugas posko di sekolah. Tidak perlu jauh-jauh ke kantor dinas,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Dispendik juga segera meluncurkan uji coba website SPMB untuk jenjang SD-SMP pada 22 Mei mendatang.

Rencananya, uji coba website untuk jenjang SMP akan dilakukan dua kali, yakni pada tanggal 22 dan 28 Mei 2026. Selanjutnya akan ada tahap dua pada Juni mendatang.

"Tahapan uji coba ini sekaligus memberikan pemahaman kepada wali murid mengenai SPMB,” terangnya. 

Selama proses uji coba digelar, wali murid bebas mencoba pendaftaran SPMB hingga beberapa kali. Fitur-fitur yang ada di website SPMB juga dapat dicoba. “Sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pendaftaran, wali murid sudah memahami," pungkas Putri. 

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
18 Nasi Goreng Paling Nendang di Surabaya, Kuliner Malam Andalan Saat Perut Keroncongan - Image
Kuliner

18 Nasi Goreng Paling Nendang di Surabaya, Kuliner Malam Andalan Saat Perut Keroncongan

Kamis, 21 Mei 2026 | 18.54 WIB

10 Kuliner Bakso Malang Paling Dicari di Surabaya: Isian Lengkap, Kuah Gurih, Bikin Nagih, Cocok untuk Kulineran Santai Siang atau Malam - Image
Kuliner

10 Kuliner Bakso Malang Paling Dicari di Surabaya: Isian Lengkap, Kuah Gurih, Bikin Nagih, Cocok untuk Kulineran Santai Siang atau Malam

Kamis, 21 Mei 2026 | 16.53 WIB

7 Rekomendasi Sate Padang Terbaik di Surabaya, Cocok untuk Memuaskan Lidah Pecinta Kuliner Khas Minang - Image
Kuliner

7 Rekomendasi Sate Padang Terbaik di Surabaya, Cocok untuk Memuaskan Lidah Pecinta Kuliner Khas Minang

Kamis, 21 Mei 2026 | 16.40 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore