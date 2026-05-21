18 Nasi Goreng Paling Nendang di Surabaya, Kuliner Malam Andalan Saat Perut Keroncongan

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner nasi goreng malam paling nendang dan beragam di Jawa Timur.

Dari warung tenda sederhana di trotoar hingga kedai nasi goreng dengan konsep kekinian, semuanya menawarkan cita rasa yang menggoyang lidah.

Bumbu rempah yang khas, pilihan topping beragam, dan harga sangat terjangkau menjadikan nasi goreng di kota ini selalu ramai diburu setiap malam.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Kamis (21/5), berikut 18 rekomendasi kuliner malam nasi goreng paling paling nendang di Surabaya.

1. Nasi Goreng Pak Ujang

Nasi Goreng Pak Ujang menawarkan pilihan topping beragam mulai dari telur, pentol, sosis, dan rempela ati, serta menu tambahan berupa nasgor krengsengan, mie goreng, bihun goreng, dan capcay yang semuanya menggugah selera.

Tersedia juga pilihan request topping berlimpah dalam satu piring sesuai keinginan, buka setiap Senin–Sabtu mulai pukul 19.00 WIB.

2. Nasi Goreng Jawa Cak Roni

Nasi Goreng Jawa Cak Roni adalah kedai unik yang tidak hanya menjual nasi goreng berbumbu rempah khas Jawa, tetapi juga soto ayam Lamongan sehingga potongan ayam suirnya terasa istimewa dan berbeda dari kebanyakan.