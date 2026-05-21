7 Rekomendasi Sate Padang Terbaik di Surabaya, Cocok untuk Memuaskan Lidah Pecinta Kuliner Khas Minang

Ilustrasi Sate Padang Piaman Jaya Surabaya. (Google Maps)
JawaPos.com - Sate Padang menjadi salah satu kuliner Nusantara yang punya banyak penggemar karena menawarkan cita rasa yang berbeda dari sate pada umumnya.
Jika sate lain identik dengan bumbu kacang atau kecap, sate Padang justru dikenal dengan kuah kental berbumbu rempah yang kaya rasa, perpaduan gurih, pedas, dan aroma khas yang langsung menggugah selera.
Ditambah potongan daging yang empuk serta lontong sebagai pelengkap, menu ini selalu jadi pilihan menarik untuk makan sore maupun makan malam.
Di Surabaya, pilihan tempat makan sate Padang cukup beragam dan tersebar di berbagai kawasan kota.
Mulai dari warung sederhana yang sudah punya pelanggan setia hingga spot kuliner yang jadi favorit pencinta masakan Minang, semuanya menawarkan karakter rasa yang berbeda-beda.
Ada yang terkenal dengan kuah rempah yang lebih pedas, ada juga yang punya rasa gurih yang lebih seimbang sehingga cocok untuk banyak selera.
Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi kuliner sate padang di Surabaya yang wajib Anda coba.
Cocok untuk Anda yang ingin kuliner santai bersama teman, makan malam bersama keluarga, atau sekadar memuaskan keinginan menikmati kuliner khas Minang dengan cita rasa autentik.
1. Sate Padang Sinar Gemilang Djo Siin
Sate Padang Sinar Gemilang Djo Siin menjadi salah satu tempat favorit pencinta sate Padang di Surabaya karena dikenal menghadirkan cita rasa khas Minang yang cukup autentik.
Tempat makan ini terkenal dengan kuah sate yang kental dan kaya rempah, menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit creamy yang sangat khas sate Padang.
Potongan dagingnya juga terkenal empuk dengan ukuran yang cukup memuaskan sehingga cocok untuk santapan siang maupun makan malam.
Selain sate daging sapi, tersedia pula beberapa pilihan tambahan seperti lidah, usus, dan lontong yang membuat pengalaman makan terasa semakin lengkap.
Suasana tempat makannya sederhana namun cukup nyaman untuk makan santai bersama teman maupun keluarga.
Tempat ini juga cukup ramai terutama pada malam hari karena menjadi salah satu tujuan kuliner favorit di kawasan Surabaya Timur.
