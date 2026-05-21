10 Kuliner Bakso Malang Paling Dicari di Surabaya: Isian Lengkap, Kuah Gurih, Bikin Nagih, Cocok untuk Kulineran Santai Siang atau Malam

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan pilihan kuliner yang sangat beragam, mulai dari makanan khas Jawa Timur yang legendaris hingga sajian dari berbagai daerah yang mudah ditemukan di banyak sudut kota.

Di tengah populernya rawon, lontong balap, rujak cingur, hingga sate klopo, Bakso Malang tetap menjadi salah satu kuliner yang memiliki penggemar setia dari berbagai kalangan.

Hidangan ini bukan sekadar bakso biasa, karena Bakso Malang menawarkan pengalaman makan yang lebih lengkap lewat perpaduan kuah kaldu gurih, bakso daging yang kenyal, tahu isi, siomay kukus, pangsit goreng, bakso goreng, hingga aneka pelengkap lain yang membuat setiap mangkuk terasa jauh lebih memuaskan.

Inilah yang membuat Bakso Malang selalu menjadi pilihan aman untuk makan siang yang mengenyangkan, santapan sore yang menghangatkan tubuh, hingga makan malam santai bersama keluarga.

Menariknya, Surabaya punya banyak tempat makan Bakso Malang yang sudah dikenal luas dan kerap menjadi tujuan utama para pencinta kuliner berkuah.

Beberapa tempat mempertahankan cita rasa klasik khas Malang dengan kuah kaldu yang kaya rasa, sementara lainnya menawarkan sentuhan modern dengan tempat makan yang lebih nyaman untuk keluarga.

Karena popularitasnya yang tinggi, tidak sedikit tempat Bakso Malang di Surabaya yang selalu ramai, terutama saat jam makan siang dan malam.

Namun memilih tempat yang benar-benar enak, masih beroperasi, dan lokasinya benar-benar berada di Surabaya tentu tetap penting agar pengalaman kuliner tidak mengecewakan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner bakso Malang di Surabaya dengan isian lengkap, kuah gurih yang bikin nagih, dan harga yang masih masuk akal.

1. Bakwan Pak Nur

Nama Bakwan Pak Nur sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi kuliner bakso yang hampir selalu ramai dikunjungi di Surabaya.

Meski menggunakan nama “bakwan”, sajian yang ditawarkan sangat identik dengan Bakso Malang lengkap yang disukai banyak orang.

Tempat ini terkenal dengan kuah kaldunya yang gurih, hangat, dan memiliki rasa daging yang cukup terasa namun tetap ringan di lidah.

Perpaduan rasa tersebut membuat banyak pelanggan menjadikannya pilihan favorit untuk makan siang maupun makan malam.